Podivné rodinné rituály. Připadají vám běžné, pro ostatní jsou nepochopitelné

Pořídíme si velký stůl. Hodně velký. Každý večer se u něj všichni sejdeme. Budeme si vyprávět, co každý během dne prožil. A pomalu si přitom budeme vychutnávat skvělé jídlo, jehož základem bude zelenina a ovoce z naší zahrádky.

To je skvělý plán. Ovšem vyjde jen za předpokladu, že ho nebudeme chtít naplnit s partnerem, který je z domova zvyklý, že každý člen rodiny přicházel jindy, vzal si z lednice, co zrovna našel, a pak s tím zalezl do svého pokoje nebo usedl k televizi.