Zdeněček je pro mě autorita, můžu k němu vzhlížet, říká Zdeňka Pohlreich

Pozvala mě na ranč v Líšnici, kde chová koně a pořádá semináře. Povídaly jsme si o dětství, tátovi, rozvodu, depresích, rakovině, životě, smrti... I o tom, jak se stala šamankou, a také o manželovi, televizním cholerickém šéfovi, jemuž i po letech říká něžně: „Zdeněčku!“

Koukám, že se tady musíte otáčet: koně, slepice, louky...

Já mám ráda práci. Myslím si, že na pořekadlu „práce šlechtí“ něco je. Když se soustředíte na práci, vyčistíte si hlavu a nemáte čas myslet na kraviny. V životě si pořád na všechno a na všechny děláte nějaký názor. Dneska je tolik různých názorů. Blázinec! A to pak vede k tomu, v jakém stavu je svět. Já říkám, že bych sem všechny vzala na ranč, dostali by do ruky vidle, a ono by je to přešlo, vymýšlet blbosti. Měli bychom více pečovat o rodinu, o sebe a pracovat. Dneska je to všechno hodně zaměřené navenek, ale ne na lásku a vnitřní svět, který bychom si měli pěstovat.