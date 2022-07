Proti české kuchyni nic nemám, ale ve světě je bezvýznamná, míní Pohlreich

To je celý on. S ničím a nikým se nemaže. Ať už jde o vaření, nebo o cokoliv jiného. Ostré názory říká známý kuchař Zdeněk Pohlreich nahlas a seká to hlava nehlava. Je mu jedno, koho pohorší, kolik lidí zvedne ze židle a kdo mu bude nadávat. A tak stihne během rozhovoru zkritizovat třeba mladou generaci, politickou korektnost, UNESCO i Angelu Merkelovou.