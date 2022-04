Nepouštějte si dovnitř svého dědka, ať z vás není páprda, radí Pohlreich

„Kolikrát si říkám, jestli bych se už na to neměl úplně vykašlat a nedělat nic. Ale u nás ve firmě jsou o dost mladší lidi a ještě mi dělá dobře, že mají chuť poslouchat mé různé šílené nápady, se kterými přicházím,“ svěřil se Zdeněk Pohlreich v novém dílu pořadu Limuzína s Mírou Hejdou na ÓČKU.

Známého šéfkuchaře mohou diváci brzy vidět v nové sérii pořadu Ano, šéfe. Ta se bude v záběrech z minulosti vracet do restaurací, kde Pohlreich během posledních čtrnácti let úřadoval a snažil se majitelům podniků radit, jak správně na to.

„Chceme zdokumentovat a porovnat, jaké to bylo a jaké je to celkově teď. Česká gastronomie je momentálně v nejlepším stavu, co já kdy pamatuji,“ říká. Svůj podíl na výrazných změnách k lepšímu si ale nepřipouští.

„Kdysi jsem byl možná nějakým katalyzátorem změny. Ale kdo to změnil zásadně je klientela, která do restaurací začala chodit a hlavně také nová vlna kluků z kuchařských restaurací s pořádným a vymyšleným konceptem. To dřív nebylo. Restauraci měl kdekdo,“ vzpomíná.

Během rozhovoru promluvil Pohlreich také o tom, že se snaží zůstat ve formě. „Před časem se mi povedlo se malinko vylepšit. Od té doby jsem zas něco malinko přibral, ale snažím se nějak udržovat. Dávám si na to pozor více, než kdykoliv předtím. Nechci už se vrátit do stavu, kdy budu muset přemýšlet nad tím, jak si zavazovat boty, aby to bylo co nejpohodlnější,“ říká.

Ve volných chvílích se proto rád věnuje sportu a pohybu. „Občas zajdu na golf, zahraju si s klukama hokej... Koupil jsem si teď taky znovu motorku, tříkolku. Jezdím i na kole, vítr ve vlasech a pohoda. Ještě zkrátka nechci úplně sedět doma na zadku. Mám takové oblíbené rčení, že toho svého dědka nesmíte pustit moc dovnitř, aby vás zevnitř nerozebral a nebyl z vás úplnej páprda,“ směje se Zdeněk Pohlreich.

„Dědek už u mě doma klepe dávno. V padesáti se to zlomilo. To byla taková první krize. A pak je definitivní krize a to je pětapadesát. Řekneš si, že ti toho už zbývá prožít méně, než toho, co máš za sebou. Pro mě osobně to nese s sebou zajímavý aspekt. Je mi strašně líto každého promarněného času. Je to tak, jak se říká. Všechny špatné vlastnosti se s věkem zhoršují,“ dodává.

