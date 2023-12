Tři roky neměla sex, k Vánocům si žena přeje rande

„Na mém seznamu přání na Vánoce mám hned na prvním místě dokonalého muže. Ráda bych našla někoho, s kým budu do konce života. Nehledám úlet na jednu noc. Nechci někoho, s kým to nebude mít budoucnost. Hledám opravdového muže, který to se mnou bude myslet vážně,“ svěřila se modelka.

Nemá však v plánu padnout do náruče prvnímu muži, který ji pozve na rande. Musí to být pravý gentleman. Nejvíc ji prý přitahují muži, kteří mají styl. Velmi se jí líbí muži s britským přízvukem. Musí být upravení, voňaví, slušní, vtipní a také zajištění. A samozřejmě stoprocentně věrní. Amber věří, že přesně takového najde.

„Muži mi neustále píší soukromé zprávy a zvou mě v nich na rande. Jde ale o to, že nepůjdu na rande jen tak s někým. Když si mám vybrat lásku na celý život, není to jednoduché. A už mám dost obrážení restaurací s muži, kteří nejsou ti praví,“ doplnila pro The Mirror.

A co svému budoucímu muži nabízí? Kromě dokonalého vzhledu je prý skvělou kuchařkou, perfektně se stará o domácnost a svému muži hodlá snést „modré z nebe“.