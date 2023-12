Bála se sundávat protézu před muži, za nové zuby dala žena statisíce

„Cítila jsem se se zubní protézou velmi nekomfortně. Nebylo mi to příjemné. Učila jsem se s ní mluvit i jíst. A styděla jsem se před muži. Nechtěla jsem přiznat, že si musím zuby vyndávat. Zpočátku jsem byla nadšená, protože jsem vypadala skvěle. Dodalo mi to trochu sebevědomí. Ale pak mi bylo jasné, že tak to dál nejde,“ uvedla žena pro The Sun.

O zuby přišla kvůli závislosti na drogách. Nakonec měla jen sedm svých zubů a i ty musel nakonec zubař vytrhat. Nyní má kompletní implantáty. Ty ji stály jmění, ale neměnila by.

„S protézou jsem navíc měla bolesti. Bolely mě dásně a nebylo to vůbec příjemné. Měla jsem kvůli tomu věčně špatnou náladu a na randění jsem vlastně neměla ani pomyšlení,“ pokračovala.

Implantáty chtěla už dávno. Neměla na ně však peníze. Takže čekala, než potřebnou částku našetří. Podle Faith to byla nejlepší investice. Zpětně lituje toho, že kdy propadla drogám. „Kdybych od čtrnácti let nebojovala se závislostí na drogách, ušetřila bych si dost trápení a starostí a také bych dost ušetřila. Mohla jsem peníze investovat do něčeho jiného. Ale jak se říká, chybami se člověk učí,“ dodala.