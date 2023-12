Manželé spolu intimně nežijí, mají ovšem milence a dokonalý vztah

Třiašedesátiletý Everett Harlow a šedesátiletá Lisa van Sandová jsou manželé šestatřicet let. Posledních pět let mají paralelní vztahy a své soužití si nemohou vynachválit. Sex spolu neměli tři roky, ale s milenci si užívají. „Naše manželství by nebylo pro každého, my jsme ale šťastní,“ uvedli.