Učme děti nejprve česky. S angličtinou není kam spěchat, říká psycholingvistka

V akademické sféře se věnujete osvojování jazyka dospělých. Instagram jste ale zasvětila dětem. Proč?

Moje kamarádky si stěžovaly, že nemají kde shánět informace. To byl hlavní impulz, proč založit profil, který by se věnoval primárně dětem. Ale velké popostrčení pro mě přišlo po přečtení jedné diskuze na internetu. Dětská psycholožka tam doporučovala, aby se děti nedívaly na televizi. Někdo do komentářů napsal, že jeho dítě se ale sledováním televize naučilo anglicky a díky tomu plynule komunikuje se sourozencem. A to už mi to nedalo.

Jak se jako neurolingvistka lišíte od logopedů?

Logopedi na Instagramu sice jsou, ale hodně odborní. Já se na problematiku osvojování jazyka dívám optikou psycholingvistiky a neurolingvistiky, což je u těchto oborů celkem vzácné. Produkují totiž enormně malé množství absolventů, jelikož se pro ně můžete rozhodnout v podstatě až během doktorátu. A ještě musíte mít štěstí na osobu, která má odbornost a vezme si vás pod křídla.