Pusu bez jazyka, nejsi žádná flundra, radily kamarádky poslední nevěstě

Andrea a Roman

„Tohle není vztah, je to pořád experiment, hlavou ho tam nenarvem. Něco cítíme a ten pocit je důležitější než naše racio,“ trápila se personalistka Andrea (41) tím, že vztah s manželem zůstává v přátelské rovině. „Jsme ženské bytosti, vnímáme, jak se na nás muži dívají, a Roman se nekouká tím pohledem, kterým bych si přála, aby mě viděl. To je prostě realita. Je mi to líto, protože už teď můžu říct, že Roman je člověk, kterého mám fakt ráda,“ vyznala se divákům ze svých pocitů ke svému muži, podnikateli, s nímž po líbánkách v Jordánsku žije v jeho berounském domě.

A že se Andrea snažila: chystala pro něj dokonce domácí zmrzlinu, ale i když se podařila, debata sklouzla k poškozené metličce. „Dělala jsem všechno podle návodu,“ hájila se a Roman (48), i když byl zaskočený, ji podržel: „Důležitý je zachovat klid, hlavně že máme dobrou zmrzlinu. Metlička přežila. Nic jí není, ale musím si jít dát cígo.“

Andrea raději odešla do zahrady a přiznala, že si u něj doma připadá „jako debil“.

„Za to přece nemůžeš, já bych metličku zasadil stejně špatně a stalo by se mi totéž… A ve finále – i kdybys to rozbila, tak se dá metlička koupit nová. A ta zmrzlina je fakt výborná. Nic se nestalo, metlička to přežila, jen je trošičku ožižlaná, no! Aspoň je vidět, že se to používá a máme výbornou zmrzlinu,“ utěšoval svou neprávoplatnou manželku Roman.

Vznikne mezi Andreou a Romanem dlouhodobý vztah? celkem hlasů: 3252 Ano 1725 Ne 1357 Nevím 170

Od psycholožky Šárky Vávrové dostali mail s video sestřihem toho, co už spolu zažili.



„Kdo to jsou, ty lidi? Vidím na videu, že jsme měli oba obrovsky nastavená očekávání,“ uvědomila si Andrea a Roman přitakával: „Mám pocit, že jsme v tom Jordánsku ani nebyli. Za tu dobu to přebilo tolik jiných zážitků, že mi všechno splývá.“

Že není Andrea jeho typ a vadí mu, že je větší než on, to už Roman přiznal v minulých dílech. A i když si své ženy cení lidsky, jeho přátelský postoj k ní se nezměnil.



Klára a Michal

Když kamera sledovala učitele Michala (31) v hotelové koupelně na řeckém ostrově Santorini, jak si upravuje vlasy, učitelka Klára (33) trpělivě čekala, až bude připraven vyrazit na snídani, a konstatovala, že je jeden z mála chlapů, co zná, který tráví v koupelně víc času než ona.

Vznikne mezi Klárou a Michalem dlouhodobý vztah? celkem hlasů: 1316 Ano 855 Ne 333 Nevím 128

„Mám už trošku delší vlasy a je trochu porod je naštelovat zpátky tam, kde by měly být. To mě vždycky trochu chytá nerv, když to nejde. Prostě to udělám lakem, co je na tom,“ vysvětloval Michal.

Čtvrtý den manželství pluli ze Santorini na Krétu, kde jejich svatební cesta pokračovala. „Přijde mi, že se známe už delší dobu, a je to super. Nemusíme si na nic hrát, je to moc fajn,“ usmívala se Klára. Michalovi poděkovala: „Jsem ráda, že tě mám“ a i on jí vracel stejnou mincí: „Jsem rád, že jsem se přihlásil a že jsem tě dostal, našel.“

Katka a David

Vědci, kteří se v rámci experimentu pokusili sestavit dvojice podle dotazníků a DNA, představili televizním divákům poslední, šestý pár reality show Svatba na první pohled.

Poslední svatbu, sice neprávoplatnou, ale se vším všudy, si užije Katka (25), obchodní zástupně z Rudné u Prahy, která ráda maluje, hraje na klavír. „Má v sobě tah na branku i ženskost,“ doplnil psychoterapeut Petr Jan Křen.

Katka sama se svěřila, že její poslední vztah trval skoro pět let. „Já už jsem čekala nějaký prstýnek, aby se vztah posunul, ale chlap to neviděl. Chtěl pořád cestovat a užívat si života.“



Tím pravým vyvoleným by podle vědy měl pro ni být hasič David (28). Divákům se svěřil, že měl dlouhodobý vztah a moc mu to vyhovovalo, ale teď už je rok sám. „Rád bych se usadil a začal budovat něco svého, vážného. Pro mě je experiment jedna z mála možností, jak se seznámit, protože po diskotéky nechodím a neobepisuju holky na sociálních sítích. Nabídnout mohu jistotu domova a taky rád vařím, takže potřebuju vděčného strávníka,“ řekl a popsal také svou první hasičskou zkušenost s dopravního nehodou: „Přijel jsem ke kamarádovi, s nímž a s jehož přítelkyní jsme spolu s mou přítelkyní předtím sdíleli společnou domácnost. Byl na místě mrtvej.“

Vznikne mezi Katkou a Davidem dlouhodobý vztah? celkem hlasů: 34 Ano 23 Ne 9 Nevím 2

Podle Ondřeje Staňka, odborníka na nonverbální komunikaci, bylo na Davidovi vidět, že ho práce baví, zajímá. „Ale jakou tíhu si s sebou nese. Katka jednoznačně vztah chce. David jí dá šanci a uvidíme, co bude,“ viděl pár a ostatní odborníci ho doplnili.

„Obecně lidé těchto povolání musejí umět lidské tragédie zpracovávat, což může vést k určitému odpojování od srdce,“ vysvětlil Křen. Psycholožka Šárka Vávrová vidí šanci v tom, když Katka Davida zapojí do některých svých kreativních činností.

Do hodnocení dvojice se zapojila i genetička Jaroslava Bábková. „Jistá uzavřenost je typická pro vysoce testosteronové muže, kteří drží vypjaté situace svou mužností a doma za zavřenými dveřmi potřebují něžnosti ženy. Jejich biologická kompatibilita je víc než sedmdesát procent, takže mají velkou šanci, že spolu budou biologicky fungovat,“ řekla.

Oba neoficiální snoubenci oznámili doma překvapeným rodinám, že bude svatba. „Je to šok, ale na svatbu se těším.“ „Ať najdeš štěstí, když je to vědecky podložený, jako my s tátou,“ přáli Davidovi rodiče. O málo méně zaskočená byla Pavla, maminka Katky: „Je to exhibicionistka jako já, byla taková tajnůstkářská poslední dobou, takže jsem čekala, že něco provádí.“

Přípravy na svatbu nervozitu trochu zmírnily. „Těším se na to a věřím, že z toho může vzniknout něco dobrého,“ usmíval se David a své nastávající, kterou zatím neviděl, poslal hodinu před obřadem s dopisem i zásnubní prstýnek.

„Pusa bude bez jazyka, nejsi žádná flundra, že jo,“ radily Katce kamarádky a pochválily, jak jí prstýnek sluší a padne. „Jak je to možný? Možná volal její mámě nebo ji šmíruje, je trochu divnej!“ spekulovaly.

Když si konečně před svatebčany dvojice řekla své ano, mohl se David svěřit kamerám: „Jsem šťastnej, manželka je nádherná, okouzlující, velmi milá a těším se. I kdybych si nevěstu vybájil v nejdivočejších snech, tak tohle by mě nenapadlo. Fakt je skvělá. Nejlepší pocit mám z toho, že si rozumíme, že nějaké souznění a empatie tam prostě je. Myslím, že vědecká práce se opravdu vyplatila.“

I z Katky tréma opadla. „Mám chuť se smát. Je velmi pozorný, až mě to dojímá, že někdo takový dokáže být,“ všimla si. A prozradila, co by si od Davida přála: „Moc bych ocenila, kdybys byl pozornej i dál.“

Andrea a Kadri

Pošťák Kadri (29) musel kvůli pracovním povinnostem Andreu opustit a vrátit se do Švýcarska. Z plánovaného týdne se však neplánovaně staly skoro tři týdny. „Chybí mi. Přijít do prázdného bytu, kde se přivítám jen s pejskem, je smutný,“ tesknila obchodní zástupkyně Andrea (25), která už se s manželem zná dvacet dnů.

Vznikne mezi Andreou a Kadrim dlouhodobý vztah? celkem hlasů: 2489 Ano 825 Ne 1507 Nevím 157

Jediné spojení měla dvojice v tomto dílu přes Skype a zdálo se, že se oběma stýská. „Je to úplně nová etapa našeho vztahu, hodně si na tom odzkoušíme, jestli to má mezi námi tu sílu vydržet, možná nám to dá do života nové zkušenosti,“ uvažovala Andrea a radila se s kamarádkou, jak ustát vztah na dálku, protože od manžela věděla, že ve Švýcarsku bude žít nějakou dobu i po skončení třicetidenního televizního experimentu.

Kadri ve Švýcarsku onemocněl. „Nejspíš mám covid, antigenní test mi vyšel pozitivní. Takže to vypadá, že ani o víkendu nepojedu do Čech za Andrejkou. Byl bych docela rád, kdyby tu byla, nemá se tu o mě kdo postarat. Asi to vypadá, že se tedy neuvidíme dýl, než jsme čekali, takže to pro nás bude asi pořádná zkouška,“ poslal divákům vzkaz z postele.



Ozval se až za dalších pět dní. „Ležím s koronou doma a dneska je mi trošku líp. Do pátku jsem ještě v karanténě. Nemohl jsem jet do Prahy za svojí manželkou Andrejkou, vychází to, že se neuvidíme asi dva a půl týdne.“

Andrea si mezitím telefonovala s psycholožkou Vávrovou: „Nevím, jestli to má tu sílu vydržet a jestli to dáme. Chci se zeptat, vzhledem k tomu, co se stalo, jestli by bylo možné, že by se nám experiment o nějakých pár týdnů mohl protáhnout, týden dva navíc by nám mohl pomoct.“

Psycholožka nápad s radostí odsouhlasila. „Za mě určitě, jsem strašně ráda, když někdo dává vztahu další šance. Aspoň budete mít možnost najít jeden v druhém to, co potřebujete,“ odpověděla.

Mirka a Petr

I studentka Mirka (23) je se svým mužem zpět ze svatební cesty a zabydlují se u Petra v jeho čerstvě zrekonstruovaném bytě. „Péťa si to tu chce vylepšovat i tak, ale spěchá, abych se tu já dobře cítila, je to od něj pěkné a já si toho moc vážím. Úplně jsem čučela, co všechno zvládl, úplnej chlap v domácnosti, mě tady ani nepotřebuje,“ smála se Mirka a další den koupila do bytu dvě kytky v květináči a na zeď dala zarámovat jejich společnou fotku z líbánek na Maltě.

Vznikne mezi Mirkou a Petrem dlouhodobý vztah? celkem hlasů: 2413 Ano 1462 Ne 819 Nevím 132

Petr byl moc rád a hned pověsil fotografii nad postel. „Tohle mě překvapuje, jsou to věci, které hodně vnímám, takže super. Na Maltě byl náš vztah tak nějak v rovině, teď jsme ve fázi, kdy stoupá nahoru,“ pochvaloval si, zatímco Mirka přiznala sama sobě, že na sebe tlačila, aby už konečně k Péťovi něco cítila a naplnila jeho očekávání. „Tím se to ale jen zhoršuje. Nesmím na sebe tlačit, ale dát tomu čas, volný průběh. Už teď jsem k němu otevřenější, než jsem byla, a mám radost, že měl z fotografie takovou radost. Bylo super pozorovat, jak je z toho nadšenej,“ usmívala se.