Pravděpodobnost, že vyjde rande naslepo, není velká. Šance tu však je

30. srpna 2021

Dali jsme pro vás dohromady malou rekapitulaci, které dvojice si před Zdeňkem Pohlreichem nejen slíbily, že se znovu sejdou, ale skutečně to i udělaly. Ze seznámení naslepo v několika málo případech opravdu vznikla láska či přátelství, jedna z dvojic pak už dokonce očekává miminko.



Simone je šťastná, s Patrikem čekají miminko

Hned v prvním díle První večeře na Primě se seznámili Patrik (29) a Simone (33). On se do televizní seznamky na slepo přihlásil, aby našel novou lásku. Měl za sebou rozchod s maminkou své čtyřleté holčičky.

„Rozchod jsem nesl blbě,“ konstatoval Patrik. A Simone vysvětloval, že když mu byly tři roky, jeho táta od rodiny odešel. „Celý život jsem si proto říkal, že když budu mít dítě, tak i úplnou rodinu. A bývalá partnerka mi to vzala. Od té doby jsem opatrnější,“ přiznal bolavé místo Patrik.

Simone (33), s níž ho produkce svedla u jednoho stolu dohromady, měla za sebou podobnou zkušenost, a to je asi sblížilo. „Moc jsem tomu nejdřív nevěřila. Říkala jsem si, že televize mi přece nemůže najít někoho, s kým to hned klapne,“ vzpomínala Simone před pár týdny na natáčení, které se uskutečnilo už letos v květnu a přiznala, že vše nabralo rychlý spád.



Patrik se Simone si padli do oka hned u baru a po večeři už měli domluvené rande na další den.

„Hned druhý den po natáčení První večeře jsme šli na další rande, a pak už jsme spolu byli každý den. První pusa proběhla jen pár hodin potom, co jsme se seznámili před kamerou,“ prozradila. Patrik svou partnerku doplnil, že se do sebe opravdu zakoukali na první pohled. „Po pěti dnech jsme si řekli, že nám je fajn a že bychom to mohli zkusit,“ dodal.



Tak to spolu zkusili a brzy je zaskočila radostná novina, že budou tři. „Bylo to pro nás překvapení. Test jsem si udělala ze srandy, nečekala jsem to. Je to hodně rychlé, ale jsem šťastná. Asi to tak mělo být,“ říká Simone.

Patrik přiznal, že v tu chvíli zrovna neskákal radostí metr vysoko, i když je Simča skvělá. „Říkali jsme si, že se poznáme, že to musí mít nějaký čas. Ale samozřejmě jsem rád, těším se na to. Miluji ji, a budu milovat i to dítě,“ řekl Patrik. „Bude i svatba. Chci manželku, chci úplnou rodinu. Simču si určitě v blízké době vezmu,“ dodal, aby nebylo pochyb, že to myslí vážně.