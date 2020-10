Testy, geny a vůně daly dohromady Barbie a Kena. Viděli se až na svatbě

Štěstí se v prvním díle televizního formátu Svatba na první pohled usmálo na Natálii (23), která pracuje jako sestra u zubaře a podnikatele Františka (36). Po obřadu, sehraném jako doopravdy se vším všudy, je čeká svatební cesta a třicet dní soužití ve společné domácnosti. Teprve pak se rozhodnou, zda spolu budou žít dál, anebo se jejich cesty rozejdou.

„Chodím cvičit jógu, ráno vstávám v 5.30 a první, co udělám, je meditace. Bez ní už si nedovedu představit den. Hodně běhám, sedm let jsem se závodně věnovala atletice, a čtu knížky,“ prozradila na sebe Natálie, které podle jejích slov chybí vztah, láska, něha. „Nechci dítě – kluka, ale staršího chlapa, který mi dá pocit bezpečí. Nechci být ve vztahu matka, milenka ani chlap,“ svěřila se expertům i televizním divákům.

Podle psycholožky Katariny Szabadosové, která spolu s psychoterapeutem Tomášem Novákem zjišťovala osobnostní profily, atraktivitu i preference zúčastněných, jsou jedním z hodně důležitých důvodů, proč se dnes lidem nedaří si najít partnera, strašně vysoké, nepřiměřené nároky. „Natálka je hodně vybíravá, má vysoké nároky na sebe i na protějšek,“ řekla do kamery i jedna z jejích kamarádek.



„Se všemi jsem si sedla a vyplnili jsme 15 otázek v dotazníku, jako například: Jakého partnera hledáte? Proč si myslíte, že se vám to nedaří? Proč vlastně hledáte partnerský vztah? Tím jsem změřila jejich vztahovou gramotnost,“ popsala Szabadosová jedno z kritérií výběru.

Také Tomáš Novák považuje experiment seznamování pomocí vědy za výzvu. „Je zajímavé, že se v experimentu vracíme do minulosti, kdy byli partneři velmi často seznamováni až ve chvíli, kdy bylo jasné, že se musí vzít, a přidáváme do děje nové prvky. U domluvených vztahů je jiný začátek, chybí váhání, zvažování o tom druhém, dostáváme se do prostředku děje,“ popsal mezitím, co Natálka a František, stejně jako stovky ostatních, vyplňovali testy, anonymně očichávali propocená trička a poskytli k výzkumu svou DNA.

„Jejich vzorky jsem odeslala do USA, kde je podrobili testům genetické kompatibility,“ uvedla genetička Jaroslava Babková. „Na základě těchto analýz dokážeme vytipovat jedince, kteří by spolu mohli biologicky fungovat.“

Párování pak završil čichový test. Všichni spali v čistých bavlněných tričkách, nesměli používat parfémy ani jíst jídla, která by ovlivnila pot jejich těl. Poté anonymně čichali k tričkům a hodnotili intenzitu a příjemnost.

Po všech zkouškách připadal pro Natálii v úvahu podnikatel Filip (32) a zmíněný František. „Nejsem ten typ, co má holku na jednu noc, věřím na osud, na posmrtný život, spřízněnou duši, reinkarnace. Nezkouším seznamky, protože tam je to o jiných věcech než o seznámení. Jsem hodnej, milující, vášnivej, romantik, dokázal bych se třeba zamilovat i na první pohled,“ popsal sám sebe Filip, a genetička Babková jejich kompatibilitu potvrdila. „Ona jemná estrogenová žena, on vysoce testosteronový muž, mohli by spolu vydržet.“

Kateřina Szabadosová by však po jejím boku raději viděla Františka, podnikatele z Prahy. „S Filipem jsou spolu hezcí, ale, jak jsem poznala Natálku, tak bych k ní navrhla Františka. Bude jí realistickou oporou,“ přesvědčila kolegy.

František je společenský a všestranný, tvrdí o sobě, že je produkční, barista, majitel tří koček, zahradník a na světě po smrti rodičů zůstal úplně sám. „Kavárnu jsme zavřeli kvůli covidu. Jsem zvědavý, jestli věda dokáže najít partnerku na celý život. Měl jsem několik vztahů a zůstaly mi z nich tři kočky. Mám rád kolem sebe lidi, rád trávím čas s kamarády. Toužím po ženě, která bude sdílná, bude si přát velkou rodinu, mít podobné zájmy a zároveň něco svého, se kterou si budeme užívat,“ prozradil a dodal, že si ženu, která život vnímá jako on, s níž by měl o čem si povídat, ale zároveň by spolu uměli i mlčet, přeje už od svých pětadvaceti let.

„Doufám, že nebude malej a tlustej,“ obávala se Natálie, když se od tří odborníků na partnerství dozvěděla, že se pro ni ženich našel a že za týden bude svatba. „Chlap podle mých představ by měl být emočně vyrovnanej, pozitivní mysli, skromnej, rovnej chlap. Chci tři děti, poslední nejpozději ve 31 letech, a pak si užívat života i s nimi,“ představovala si Natálie, která má ukrajinské kořeny. Narodila se totiž v Kyjevě, ale v Praze je od dvou let. „Máma mě vzala na záda a utekla od táty,“ vysvětlila. Její máma je první, komu také sdělila, že se bude vdávat. A ještě spolu s kamarádkou šly ve třech vybírat svatební šaty. „Na Ukrajině se už holky vdávaj v osmnácti a mají děti a já furt nic. Tam se mi smějí a ptají se, kdy přijdu s pupíkem.“

Mezitím se Filip, ale i další, například fotbalový trenér Pavel (29), na rozdíl od Františka dozvěděli, že v projektu končí, protože pro ně se partnerka nenašla. Naopak František se může začít chystat na svůj svatební den. „Co děláte v úterý odpoledne?“ pozval na svatbu své kamarády a dodal, že neví s kým, ale ví kde.

Zatímco Natálie se loučí se svobodou s kamarádkami v restauraci, František s přáteli na chatě. „Naty je jedinečná, člověk se k ní musí propracovat, nepustí si k sobě tolik lidí, zamiluje se hodně rychle, ale povětšinou to bylo špatně, většinou jí každý zklamal,“ přiblížila Natálii Jana a o Františkovi se zas diváci dozvěděli, že je „hodnej, zlatíčko, má moc energie, kterou rozdává.“

Jako Barbie a Ken

Nadešel svatební den a součástí televizní show jsou malé dárky, které si mají snoubenci vyměnit. Oba trávili čas do svatby zvlášť. Natálie napsala pro Františka básničku a poslala mu kamínkový náramek. „Je to duchovní dárek, má označovat lásku, věrnost a komunikaci ve vztahu. Líbilo by se mi, kdyby ho měl při obřadu na ruce,“ vysvětlila. Trefila se, protože František si na svatbu pořídil modrý oblek a náramek se mu hodil. „Je to talisman pro dnešní den, hodí se k obleku. Zaskočilo mě, že napsala básničku bez oslovení i bez podpisu,“ připustil nervozitu a očekávání.

On sám jí poslal fotoaparát. „První, co mě napadlo, byl přístroj, který umí zastavit čas a cestovat v něm,“ vysvětlil. „Ze vzkazu je znát, že to psal někdo starší než já. Nečekala jsem až takový dárek, ale kytku jsem si přála, čekala jsem vlastně jenom kytku. Dárek mi zvedl náladu,“ usmívala se už dost nervózní Natálie.

František se nejvíc bál prvního tance. „Neumím tancovat, to je pro mě velkej stres,“ podotkl. Natálie zas měla obavy z první noci. „I když budeme mít prstýnek, neznamená to, že hned budeme muset dělat děti,“ věřila.

Konečně nastal čas a snoubenci se měli poprvé potkat před zraky hostů, svědků i oddávajícího. „Je to horší jak maturita, jak na pohovoru, kdo tam bude, jak to zvládnu, tanec v těch dlouhejch šatech...,“ děsila se Natálie, která se celá klepala. Oddávající je navzájem krátce představil a vyměnili si manželský polibek na tvář.

„Ve chvíli, kdy přišla, se ve mně rozlil pocit klidu, je nádherná, sluší jí to, má krásný zelený oči. Potkal jsem ženu, která je zajímavá, líbí se mi a těším se, že zjistím o ní víc,“ přiznal po obřadu František, zatímco Natálka se na něj strachy ani nechtěla koukat. „Zaskočily mě ty tři děti, které chce stejně jako já. Každý v dnešní době nechce tři děti, dojalo mě to. Je v něm něco, co mi může imponovat.“

„Myslím, že k sobě pasují,“ radovala se Natálčina maminka Alena. „Jsou jako Barbie a Ken,“ prohlásila kamarádka nevěsty. „Jste hezký pár a čas ukáže, jestli jste si souzeni,“ zaznělo a upoutávky na další díl prozradily, že mladé novomanžele čeká příště svatební cesta na Zanzibar.