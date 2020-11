Hlavně při sexu nemluv německy, varovala novomanželka svého „Shreka“

Zubní sestra Natálka (23) a podnikatel František (36) si hned po svatební noci sbalili kufry a odletěli na líbánky na Zanzibar.

„Usnul jsem o trošku dřív, než skončila konverzace, tak jsem možná získal první minusové body,“ popsal František první společnou noc. „Trochu to byl stres, jestli z únavy nebudu chrápat a neodradím ženu hned první noc.“

Oba se shodli že blízkost, zájem a napětí mezi nimi jsou. „Charisma tam je, cítím, že v něm bude něco hodně zajímavého. Myslím, že v posteli nám to bude fungovat, protože když na mě sáhl, začalo mi strašně bušit srdce, něčím mě přitahuje,“ přiznala Natálka, pro kterou je pocit lásky důležitý.

Psycholožka Katarína Szabadosová, terapeut Tomáš Novák a bioložka a genetička Jaroslava Babková mezitím mezi více než půl druhým tisícem přihlášených mužů a žen hledali další pár, který by se k sobě hodil.

„V testu atraktivity sledujeme zejména to, zda na základě fotografií tělo nějak reaguje. Třeba zvýšenou tepovou frekvencí nebo tělesnou teplotou a podobně,“ vysvětlila bioložka, která párům také odebírá genetické vzorky a odesílá do USA na rozbor genetické kompatibility.

Shrek a Fiona

Štěstí se usmálo na Štěpánku (31), manažerku z autobazaru z Plzně, k níž odborníci přiřadili kuchaře Pavla (38), který se po letech práce v zahraničí vrací domů, do Plzně.

Štěpánka má za sebou čtyřletý vztah s mužem, který se k ní choval hrubě. „Byl strašně žárlivej, zakazoval mi nosit šaty, všichni kamarádi byli špatní, měli na mě špatnej vliv, já měla pocit, že jsem jeho loutka a dávala jsem to sobě za vinu. Teď bych ráda normálního věrnýho chlapa, nějakýho sympaťáka, s kterým bude sranda,“ svěřila se potetovaná černovláska, která se považuje za možná až moc temperamentní a podnikavou. „Vždycky si najdu přítele, co je uťáplej, a nakonec mě nerozdejchá,“ řekla a připustila, že věří, že potká osudovou lásku.



Štěpánka a Pavel v dalším dílu reality show Svatba na první pohled

„Posledních sedm let jsem se seznamoval jedině přes internet, jsem otevřenej a hodnej blázen. Přál bych si, aby mezi námi byla vášeň, jiskra, aby mě uměla ocenit,“ přál si Pavel s tím, že prý nemá rád domácí puťky, spíš by bral akčnější typ holky a chce rodinný vztah, nic jen na chvíli. „Snad nebudeme jako Shrek a Fiona,“ vtipkoval a režisér hned k pobavení diváků využil jeho podoby se jmenovaným hrdinou.



„Mají stejný způsob humoru, možná záhy zjistí, že používají stejné věty, hlášky a smějí se stejným věcem,“ vsází odborníci na jejich 96procentní kompatibilitu.



„Jak se ženíš, když s nikým nechodíš? Tys ji ještě neviděl? Ty jsi blázen! S tím mě dostal,“ reagovala na zprávu svého syna jeho máma a přála si jediné: „abych zjistili, že to bude napořád“.



Pavel, o němž kamarádi na kameru potvrdili, že až najde tu pravou, bude výbornej táta a manžel, věřil v úspěch televizního experimentnu čím dál víc. „Nehledám modelku, protože já jsem průměr, tak hledám průměr k sobě,“ přesvědčoval sebe i kamarádku, s níž vybíral svatební oblek. „Před deseti lety jsem byl u kartářky a předpověděla mi, že si jednou vezmu cizinku. Já si opravu vezmu cizinku! Ženu, kterou neznám, máme spolu nějaké shody, ale je to pro mě cizinka.“

Také Štěpánka měla z reakce rodičů obavy, protože je nadevše miluje. „Moc bych jí to přála, aby jí to vyšlo,“ povzbudila ji maminka a slíbila, že dceři pomůže vybrat svatební šaty. Zato u tatínka nad nadšením spíš převládly obavy.

Takový vševěd

Pro Natálku je dovolená s partnerem premiéra. Když poprvé viděla rezort, kde budou týden bydlet, byla spokojená. „This is my style,“ kochala se blankytně průzračnou vodou v bazénu. „Celej rezort je jenom pro nás, hezčí místo jsem neviděla.“



„Snad se během pár dní na sebe naladíme a budeme si to spolu užívat,“ doufal František a přiznal, že Natálka odpovídá jeho očekávání. „Dávám tomu vztahu šanci, uvidíme, jak se to vyvine, ale já se snažím.“

Jeho pozornost a ohleduplnost Natálce imponovaly. „Jenom někdy moc mluví. Takový vševěd,“ posteskla si a Franta souhlasil. „Jsem upovídanej, sdílnej, chtěl jsem Natálce dát vědět, kdo jsem, ale ona ještě není v komfortní zóně a potřebuje víc ticha a prostoru. Respektuji to a snažím se držet zpátky,“ vysvětlil a dodal, že kdyby si mohl něco přát, tak aby byla víc ukecaná. „Asi nepotřebuje sdílet, sama mi řekla: jestli chceš něco vědět, musíš se ptát.“

Natálka opravu přiznala, že moc nemusí lidi, kteří furt mluví. „Ale snad se to zlepší, dávám tomu ještě šanci.“ Oba se na dovolené cítili lehce pod tlakem. „ Není jednoduché být s někým, koho vůbec neznám,“ řekl Franta a jeho žena potvrdila, že občas potřebuje svůj klid a svobodu. „Přeju si po tolika dnech už zase napojit se sama na sebe, být ve své kůži, v klidu a užít si zbytek dní na tomhle krásném místě. Myslím si, že Franta je zajímavý muž, ale já potřebuju ještě nějaký svůj čas a prostor si na něj zvyknout, napojit se a víc ho poznat.“

Roztržku mezi oběma nezpůsobil ztracený snubní prstýnek, který Františkovi spadl do vody při plavbě lodí, ale alkohol. „Včera jsme si udělali piknik na pláži. Myslel jsem si, že jí to pomůže se trochu uvolnit, ale večer mi řekla, ať jdu spát jinam. Ona se nedokáže uvolnit ani na to tady v klidu být a dát si skleničku,“ popsal situaci Franta druhý den ráno, poté, co strávil noc na pláži.

Záběry ze zmíněného pikniku ukázaly Natálčinu reakci: „Není to chlastací zájezd. Já alkohol moc nepiju, klidně si to vypij celé sám na dobrou noc.“

„Já zas tolik nepiju. Vždyť jsme ho tu ještě neměli,“ podivil se František a Natálka lakonicky dodala, že „spolu ne“... „Vždycky, když jsme někde spolu, tak jsi měl nějakou skleničku,“ řekla Natálka, ale Franta připustil, že šlo o jedno pivo z ledničky. „Nevím na základě čeho má v sobě takovou vnitřní náladu,“ posteskl si.

„Bylo toho na mě asi moc, potřebovala jsem být sama se sebou, tak jsem ho mile poprosila a za mě s tím neměl problém, respektoval to a poradil si,“ vysvětlila, proč poslala svého muže spát jinam. „Ale nevěděla jsem, že spal venku. Nic mi nevyčetl. Kdyby neměl kam jít, tak bych asi řekla, že je to jedno, ať zůstane a jeden půjde na gauč,“ přiznala a dodala, že by si přála být úplně v pohodě. Franta se mě ptal, co může udělat, abych byla v pohodě, jenže já sama nevím, co mám udělat. Těžko říct.“

Její televizní manžel nechápal, proč do experimentu vlastně šla, když nové věci nepřijímá úplně snadno. „Jednou jsme se o tom bavili a říkala, že chtěla překonat nějaké své strachy a komfortní zóny, ale myslím, že se jí to zatím moc nedaří,“ svěřil se kamerám před odletem domů, kde je teď čeká 30 dní ve společné domácnosti, než se rozhodnou, jestli spolu zůstanou dál, anebo se jejich cesty rozdělí.

Trenky s hadem pro první noc

Protože Šárčin otec nebyl z okolností dceřiny svatby dvakrát nadšený, měla nevěsta obavy, kdo ji povede k oltáři. Nakonec táta svolil a obřad mohl být se vším všudy. Svému nastávajícímu poslala těsně před definitivním „ano“ jako dárek boxerky s motivem hada. „To mě vystihuje,“ vysvětlila,“ a v dopise popsala své bezprostřední pocity. Sama od něj dostala plyšového slona pro štěstí a dopis od nastávající ji dojal a překvapil. „Už se těším, kdo mě bude u oltáře čekat. Ať oba cítíme to, co jsme oba chtěli už dávno cítit, to je strávit s někým zbytek života. Hlavně aby byl hodnej, dobrosdrdečnej, emotivní, měl rád svoji rodinu a měl smysl pro humor, nezáleží na té vizuální stránce,“ byla její poslední slova, než nakráčela k hranému obřadu.

„Paní bude vtipná, velice zajímavá,“ komentoval Pavel trenky jako dárek. „Asi abych je měl čistý na první noc. Bojím se toho, že nebudu pro nevěstu dost dobrej,“ svěřil se v napjatém očekávání.

Jakmile pak nevěstu spatřil, její krása mu vyrazila dech. „Je to krásná žena, temperamentní, to je vidět, to je past na mě.“



Štěpánku překvapilo, když vyšlo najevo, že Pavel je také z Plzně a dlouho pracoval v zahraničí. „Cítila jsem se vedle něj hezky, bezpečně,“ usmívala se spokojeně už jako právě vdaná a poprvé pořádně políbená paní.

„Je taková půvabná komtesa, každej mi ji závidí. Když ji člověk vidí, tak si říká, sakra, já budu ta brzda, možná pod vším tím tetování a extravagancí hledá právě tu lásku a něhu. Jsem šťastný, doufám, že i ona je šťastná. Furt něco mele jako já, to je ženská do života, úplně se vším,“ radovala se Pavel a Šárka prožívala „vzrůšo, dobrodrůžo“.

„Nejsi zklamaná, že nejsem trénovanej, mám bříško...,“ zeptal se opatrně Pavel své novomanželky u společného stolu. „Jsi blbej,“ odpověděla a jen divákům se svěřila, že si dovede jejich společný život představit. „My oba jsme úplně stejný mimozemšťani.“ Při jídle se pak Pavla šeptem zeptala: „Ty umíš dobře německy?“ Když přikývl, zděšeně dodala: „Hlavně při sexu nemluv německy, prosím tě!“

Rodiče obou novomanželů byli spokojeni. „Je to nádherná energická ženská, myslím, že si sedli, bude to divoké manželství,“ prohlásila Pavlova maminka. I s jejím synem byla druhá strana spokojená, všem byl sympatický a Štěpánce ho schválili.



„Na co si připijem, Zlato,“ ptala se Štěpánka večer svého muže. „Na nás, na hezký zítřek, na hezký měsíc, celý rok... a každýmu říkáš Zlato, já chci být jiný, co třeba Drahokam?“



„Tak na naši první dnešní noc,“ uzavřela Štěpánka.