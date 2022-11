Kouzlo speed datingu. Za pět minut poznáte, zda přeskočila jiskra

Jak funguje speed dating?

Účastníci seznamovacího večera si na začátku posedají do náhodných dvojic a po pěti minutách se muži posouvají k dalšímu stolku, ženy zůstávají sedět. Takto se u vás postupně vystřídají všichni muži. Na konci akce zaškrtnete, kdo vás zaujal a komu byste ráda dala svůj kontakt. To samé udělají muži. Pokud dojde ke vzájemné shodě, do čtyřiadvaceti hodin vám předám na druhého kontakt. Zbytek už je na vás.

Mladší dávají šanci většímu množství protějšků. Z deseti lidí zakroužkují třeba osm. Starší jsou opatrnější, více si vybírají.