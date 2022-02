Randění v době webové. Daří se lásce přes internet, ale na co dát pozor

Není nad to mít spřízněnou duši. Parťáka do nepohody, na něhož se můžete stoprocentně spolehnout a opřít se o něj. Ale také skvělého milence, po jehož dotyku roztajete jako led, zkrátka Pana Božského. Najít ho však může být pěkně tvrdý oříšek. V první řadě se s ním musíte potkat a pak si také vzájemně padnout do oka. A nakonec vás čeká úkol ze všeho nejtěžší: vydržet spolu.

Upravené a neaktuální fotografie jsou znamením toho, že nechcete ukazovat své reálné já. Z různých důvodů se maskujete do jiné podoby. To o vás přitom vypovídá mnohem více, než si myslíte. Lucie Mucalová vztahová koučka