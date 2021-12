Hledání lásky v době pandemie. Poznejte nové trendy randění pro rok 2022

Hledat, nebo nehledat?

Současná pandemie a s ní související restrikce zasáhly nejen do milostných sféry stávajících partnerů, ale i do životů těch, kteří své drahé polovičky teprve hledají. Trvající hrozba dalších lockdownů některé lidi brzdí a nutí k zamyšlení, zda je vhodná doba na investování času a emocí do hledání potenciálního partnera.

Seznamovací web a aplikace Plenty of Fish pro tento postoj vytvořila pojem hesidating. Jde o trefné spojení anglických slov to hesitate (váhat) a dating (seznamování se, randění).

Podle průzkumu seznamky se hesidating týká asi 58 % nezadaných. Tito lidé jsou sice v randění poměrně aktivní, avšak svou nerozhodností vysílají potenciálním partnerům smíšené signály.

Podle Plenty of Fish zároveň narostl i počet těch, kteří se rozhodli záměrně zůstat single. Data aplikace ukazují, že si celých 53 % lidí během pandemie uvědomilo, že na tom, že nějakou dobu zůstanou bez partnera či partnerky, vlastně není nic špatného.

Mnoho lidí, mladých i těch starších, se již nežene do vztahu po hlavě.

„Trendy jako váhavost a předvídání jsou ukázkovými příklady toho, jak se randění s ním spojené očekávání za poslední dva roky změnily,“ uvedla expertka na partnerské vztahy a seznamování Jessica O´Reilly.

„Věci, které byly dříve běžné, jako je potřesení rukou a objetí, mohou nyní mnohým připadat neohrabaně, dokonce je někteří považují za nevhodné. Naštěstí se lidé více přizpůsobili otevřené komunikaci, takže diskutovat o hranicích, zda chtějí nebo nechtějí něco zavazujícího či neformálního, už není tabu,“ myslí si odbornice.