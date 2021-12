Pohodář, básník nebo popleta? 12 typů lidí na předvánočních seznamkách

Seznamovací inzerát žije! Nezahubil ho ani drtivý atak sociálních sítí a sbližovacích aplikací typu Tinder. Bývá to někdy kuriózní čtení, na pár řádcích na sebe člověk podprahově vyzradí i to, co nechce. Bývají to úsměvné literární útvary. V čase předvánočním znějí naléhavěji než jindy.