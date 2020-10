Zítřek je nejistý, lidé baží po důvěře. Jak je to s milostnými vztahy teď

Naštěstí zbývá možnost setkávat se v zaměstnání. Podle údajů Francouzského ústavu pro výzkum veřejného mínění (IFOP) z roku 2018 si už 53 procent mužů a 30 procent žen někoho v práci namlouvalo a 35 procent přešlo od slov k činům.

Většinou to jsou úředníci (42 procent), zatímco u dělníků to je méně (29 procent). Naopak lidé, kteří nyní pracují z domova, nemají jinou možnost, než flirtovat například na Zoomu.



Ze situace vzniklé kvůli covidu-19 těží internetové seznamky. Už každý čtvrtý Francouz pokoušel v poslední době své štěstí na těchto platformách, zatímco v roce 2006 to byl jeden z deseti, uvádí IFOP. Od loňského roku vzrostl provoz na těchto aplikacích ze 30 na 40 procent.

Tinder, což je lídr tohoto trhu mezi mladými, hlásí nárost o 50 procent od doby, co nám covid-19 změnil život. Jestliže už nemůžeme důvěřovat náhodě, zbývá algoritmus a setkávání prostřednictvím videokonferencí.

Podle výzkumu IFOP publikovaného v době uvolnění protikoronavirových opatření hledá 82 procent mužů a 96 procent žen stabilní vztah. Žádné nevěry nebo sklony k sexuálním vztahům s více partnery zároveň.

Nedávný průzkum ústavu OpinionWay/Happn odhalil, že 75 procent Francouzů touží po tradičním vztahu, zatímco jen sedm procent sní o volném vztahu mezi partnery, ale jen tři procenta v takovém svazku žijí, a 11 procent chce zůstat navždy svobodnými. Tato touha vlastnit a mít exkluzivní vztah vede k tomu, že když se všechno zřítí, lidé ze vztahu odcházejí.

Nepotěší ani to, že vládne určitý pesimismus, pokud jde o hledání spřízněné duše: 80 procent Francouzů zjišťuje, že doba není příznivá pro romantiku. Toto procento roste na 88 procent mezi osobami ve věku nad padesát let.

Lidé hledají někoho za každou cenu, protože zítřek je nejistý

Návrat ke vztahu se sexuální, citovou a psychickou jistotou nacházíme i na mezinárodní scéně. Vyplývá to z výročního průzkumu společnosti Match.com, která vlastní největší internetové seznamky. Dvě třetiny svobodných říkají, že chtějí mít více času na to, aby poznali své potenciální partnery.



Seznam jejich požadavků je povážlivě omezený: lidé hledají někoho za každou cenu, protože zítřek je nejistý. Nároky jsou nižší: 59 procent respondentů uvedlo, že rozšířili pole hledání partnera, a 61 procent osob mladších pětadvaceti let a 49 procent osob ve věku od pětadvaceti do pětatřiceti let uvádí, že se méně než dříve soustřeďují na fyzický vzhled. Je to snad návrat k vnitřní kráse? Uvidíme.



Vztahy se také politizují: 76 procent svobodných Američanů si myslí, že je klíčové sdílet stejné politické přesvědčení, a to je za poslední tři roky nárůst o 25 procent. Polovina respondentů průzkumu uvedla, že by nemohli spát s nepřítelem: propast mezi demokraty a republikány je tedy také propastí romantickou. Je tedy zřejmě konec s usmiřováním v posteli.

Hnutí Black Lives Matter (Na životech černochů záleží), které upozorňuje na případy rasové nerovnosti a systematického rasismu vůči černochům, rovněž zaznamenává preference: v roce 2010 uvádělo 75 procent Američanů, že dává přednost partnerovi své barvy pleti, zatímco dnes je to sotva 20 procent.

