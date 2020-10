Petříček dává dohromady rozdělené páry. Agendy lásky využily stovky žadatelů

Ministerstvo zahraničí se zmíněné „Agendě lásky“ (jak to nazval sám Petříček), anglicky Sweetheart Visa, věnuje už přes tři měsíce. Pomáhá nesezdaným cizincům a Čechům, kteří mají trvalý vztah, aby mohli být spolu. Nejvíc se pomoc týká párů, kde je jeden partner Čech (Češka) a druhý z USA nebo Ukrajiny. Tito lidé by se jinak do Česka nedostali, protože cestovat se smí jen z vážných důvodů. Pokud nejsou manželé, svůj vztah v dokumentech nějak jednoduše neprokážou.