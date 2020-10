Jarní lockdown v Češích povzbudil sexuální touhu, ukázal velký výzkum

O dopadech protipandemických opatření na partnerský a sexuální život se popsaly stohy papíru. Dočkáme se koronavirového baby boomu? Stoupne počet rozvodů? Skutečně v karanténě všichni pilně masturbujeme, jak naznačují statistiky e-shopů s erotickými pomůckami?

Půl roku po vyhlášení prvního nouzového stavu v Česku máme k dispozici první tvrdá data. Výzkum „Láska a sex za časů koronaviru“ provedený Laboratoří evoluční sexuologie a psychopatologie při Národním ústavu duševního zdraví (NÚDZ) zkoumal nejen frekvenci sexuálních aktivit, ale i míru sexuální touhy, partnerské konflikty či užívání antikoncepce.

Asi nejzajímavějším zjištěním je, že během první vlny u zadaných i nezadaných Čechů vzrostla chuť na sex. Zvýšenou sexuální touhu pociťovalo v březnu 42 procent respondentů, sníženou 16 procent a 41 procent dotazovaných odpovědělo, že žádnou změnu v tomto směru nepociťují.

„U většiny mezinárodních průzkumů se ukazuje, že docházelo spíše ke snížení sexuální touhy. V Česku nám však vyšlo její zvýšení. To je docela pozoruhodné a zatím nevíme, proč to tak je. Rozdíly v karanténních opatřeních to není, protože ty byly ve výzkumu podchycené. Je potřeba udělat analýzu interkulturních rozdílů,“ uvedla pro iDNES.cz spoluautorka výzkumu Leona Plášilová.

Rodinná ponorka a proměna rolí

To však neznamená, že Češi během jarního lockdownu souložili o sto šest. Autoři rozsáhlé studie prováděné ve třech vlnách (od března do července) zjistili, že frekvence sexuálních aktivit se významně nezvýšila.

Jedním z hlavních důvodů byl čas strávený s partnerem. Sedmdesát procent respondentů uvedlo, že s partnerem tráví více času než před pandemií. Odpovědi těchto lidí ukazují, že právě míra stresu z tak výrazné změny fungování páru se významně promítla do jejich partnerské a sexuální spokojenosti. Druhým největším stresovým faktorem byla péče o děti, které náhle trávily většinu času doma.

Zkrátka: chuť na sex v atmosféře „rodinné ponorky“ mohla často rychle vyprchat. „Zásadně se zmenšil prostor, kde by se mohly intimní aktivity realizovat. Lidé byli zavření s celou rodinou doma. Trávili spolu mnohem více času, přišli o soukromí,“ vysvětluje Plášilová.

Poradna v krizi Za jeden z nejvíce alarmujících dopadů pandemie v oblasti sexuality experti považují nárůst sexuálního násilí a problematického sexuálního chování na internetu. Tým projektu Parafilik z NÚDZ proto nabízí telefonické a online konzultace pro osoby s problematickým sexuálním nastavením a osoby jim blízké, které se ocitly ve stavu krize a uvítaly by podporu při zvládání své sexuality. Informace o službě a kontaktech naleznete v nejbližší době na webových stránkách www.parafilik.cz

Enormní dopad podle ní měla i proměna rolí. „Lidé pracovali z domova, zároveň učili děti, vařili, uklízeli. Pro některé lidi to bylo příliš promíchané a promítlo se to do jejich sexuální spokojenosti,“ říká výzkumnice. Naopak jiné faktory jako strach z nákazy nebo obavy o zdraví neměly v této studii na sexuální spokojenost větší vliv.

Láska je nejlepší lék

Třicet procent párů ve výzkumu uvedlo, že pandemie měla na jejich vztah negativní dopad, u 33 procent měla neutrální dopad a u 37 procent pozitivní dopad. Koronakrize tak v některých případech mohla posloužit jako katalyzátor vztahu.

Funkční páry si během ní často potvrdily, že jim to šlape i v dobách zlých. Naopak u těch nefunkčních mohlo spíše dojít k prohloubení krize a uspíšení rozchodu. „To však není platné všeobecně, do celé situace ještě může vstupovat řada dalších faktorů, jako například soužití ve společné domácnosti, počet dětí a podobně,“ upozorňuje Plášilová.

Studie rovněž naznačuje, že psychicky ji zvládali lépe zadaní účastníci než singles. Zjednodušeně se dá říci, že nejlepším lékem na atmosféru strachu šířící se s nákazou je láska.

„Lidé, kteří měli emoční blízkost s partnerem vyšší, byli z hlediska partnerské a sexuální spokojenosti během pandemie ohroženi méně. Naopak u těch, kteří byli od partnera emocionálně dále se partnerská a sexuální spokojenost během pandemie spíše propadla,“ vysvětluje Leona Plášilová.

Češi si Prymulu do ložnice nepustí

U nezadaných Čechů se pak zvýšila motivace najít si partnera. To se však poněkud překvapivě neprojevilo v návštěvnosti seznamek či konzumaci pornografie – její sledování stouplo jen mírně.

Epidemiology jistě budou zajímat data, nakolik pandemie ovlivnila sexuální návky českých párů. Odpověď je jednoduchá: moc ne. Pouze tři procenta respondentů odpovědělo, že během pohlavního styku zvažuje použití speciální ochranné prostředky jako jsou roušky či dezinfekce.

Nová studie Zapojte se do velkého srovnávacího výzkumu mapující sexuální a reprodukční zdraví během pandemie ve 33 zemích světa.

Není tak příliš pravděpodobné, že doporučení ministra zdravotnictví Romana Prymuly, aby lidé omezovali své intimní styky na „prověřeného partnera“, bude vyslyšeno.

„Ze slovních odpovědí účastníků naší studie vyplývá, že zavedená restriktivní opatření nejsou něco, co by do realizace sexuality příliš vstupovalo. Účastníci výzkumu vnímají sexualitu během pandemie spíše jako něco, o čem si hodlají rozhodovat sami,“ říká Plášilová.