Nárůst nakažených se vrátil nad 10 tisíc. Roste počet hospitalizovaných

Vyplývá to z údajů ministerstva zdravotnictví.

V zemi je nyní 162 785 lidí s prokázanou nákazou covid-19. Většina z nich má sice mírný průběh, ale rychle roste počet hospitalizovaných i zemřelých.

V České republice dosud s koronavirem zemřelo 2 365 lidí. Od středy do neděle byl počet úmrtí vždy vyšší než sto. Na pondělí zatím připadá 75 obětí. Tyto údaje se ale ještě zpětně upravují, je tak pravděpodobné, že i pondělní bilance bude nakonec vyšší.

Od 1. března, kdy se v Česku objevily první případy nákazy, bylo zaznamenáno 268 370 lidí s koronavirem. Vyléčilo se jich zatím více než 103 000.

V nemocnici bylo podle posledních dostupných údajů z nedělního večera 5613 pacientů, z toho více než 800 ve vážném stavu. Za poslední dva týdny vzrostl počet hospitalizovaných zhruba o 3 500.

Vzhledem k počtu nakažených v pondělí vláda opět zpřísnila koronavirová opatření. Lidé od středy 28. října nesmí chodit ven po deváté hodině večer, rozhodla vláda.

Zákaz platí vždy do 4:59 ráno a to až do konce nouzového stavu, což je zatím do 3. listopadu. Po pondělním jednání vlády to oznámil ministr zdravotnictví Roman Prymula. Vláda také zakázala nedělní maloobchodní prodej. Netýká se to benzínek, lékáren či okýnek restaurací.



Výjimka z večerního a nočního pohybu by se měla týkat cesty do zaměstnání a z něj či výkonu podnikání, služeb pro podnikatele, roznáškové služby, výkonu funkce veřejného funkcionáře či ústavního činitele, nebo například venčení psa do pěti set metrů od bydliště.

Vláda počítá s nasazením policistů kvůli kontrolám. „Budou mít právo občany legitimovat a kontrolovat. Kdokoli bude policisty zastaven, bude muset prokázat, kam jde,“ řekl ministr zdravotnictví.



Ve veřejných i soukromých podnicích, pokud je to možné, by měla být přikázána práce z domu, řekl Prymula. „Zavedení home office by mělo být přikázáno všude tam, kde je to možné,“ uvedl ministr.