Do poslední chvíle varoval před covidem. Slovenský bloger zemřel v sanitce

Sedmačtyřicetiletý bloger romského původu zemřel podle manželky v sanitce při převozu do nemocnice. Na svém facebookovém profilu vydal krátce před cestou do nemocnice video, v němž upozorňuje na to, že koronavirus „není obyčejná chřipečka“.



Vyzývá ostatní, aby nosili roušky a nebrali nemoc na lehkou váhu. „Dnes mě bere sanitka do nemocnice, protože moje dýchání se velmi zhoršilo. Nevím, jak dopadnu, ale chtěl jsem vám to říct. Chraňte se,“ říká Kmeťo.

„Nejhorší na celé situaci je, že na ni doplácí nevinní lidé. Já jsem koronavirus a jeho důsledky nikdy nepodceňoval, přesto jsem takto dopadl,“ upozornil na vážnost situace Kmeťo, který působil například na slovenském blogu Sme.sk, později také na blogu iDNES.cz. Byl zakladatelem a provozovatelem romského radia Redakcia R1.