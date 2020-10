Kabinet je zřejmě v panice a komunikuje pomalu, hodnotí opozice nová opatření

Nová vládní opatření zakazují od středy 28. října chodit ven po deváté hodině večer, přičemž zákaz platí vždy do 4:59 ráno a to až do konce nouzového stavu, což je zatím do 3. listopadu. Po jednání vlády to oznámil ministr zdravotnictví Roman Prymula. Vláda také zakázala nedělní maloobchodní prodej. Netýká se to benzínek, lékáren či okýnek restaurací.

PŘEHLEDNĚ: Noční zákaz vycházení, uzavření prodejen. Co vše vláda nařídila?

Podle předsedy ODS Petra Fialy vládní opatření nefungují. „Mají vůbec data podle kterých rozhodují? Jediná cesta je, abychom sami jednali odpovědně, chraňme sebe a své okolí co nejdůsledněji preventivně sami,“ vyzval občany na svém facebookovém profilu.

„Noční zákaz vycházení je asi přijatý pro členy ANO, kteří se schází tajně po zavřených restauracích. Ostatní občané sedí doma, protože stejně nemají kam jít,“ narážel Fiala na nedávnou schůzku ministra zdravotnictví Prymuly a nyní už bývalého 1. místopředsedy hnutí ANO Jaroslava Faltýnka v restauraci Rio’s v nočních hodinách.

I podle předsedy Pirátů Ivana Bartoše nechala vláda situaci zajít do extrému, kdy se přísnějším opatřením již nedá vyhnout. „Je ale potřeba, aby kabinet jasně sdělil poslancům i lidem, jak dlouho budou daná opatření platit, při jakých číslech dojde k uvolnění, jaké budou mít přesně parametry a hlavně, jak se budou kompenzovat ztráty občanům a firmám,“ uvedl Bartoš na svém Facebooku.

Bartoš dále upozornil na to, že „situace začíná být pro mnoho lidí opět ekonomicky neúnosná a horší než samotný lockdown je nyní naprostá nepředvídatelnost vývoje a chaotická komunikace.“

Negativní postoj má šéf Pirátů i k nočnímu zákazu vycházení, podle něj chybí jasná data. „U zákazu nočního vycházení by nás teda zajímalo, jaký očekávají efekt vzhledem k celkové situaci, když je všechno zavřený?“ ptá se Bartoš. Naopak ocenil vládu za to, že reagovala na výzvu Pirátů a začne aktivně řešit homeoffice ve státní správě.

Předsedkyni TOP 09 Markétě Pekarové Adamové se zase nelíbí, že jsou nová opatření opět vyhlašována večer a bez přítomnosti premiéra. „Na nových opatřeních lze najít plno blech. Chybí budoucí plán - čekání na zázrak nestačí,“ uvedla na svém Twitteru.

„Jestli to dobře chápu, tak kdybychom všichni, ať jsme kdekoliv, dokázali si vždy, kdykoliv jsme sobě blíže než 2 metry, nasadit si a nesnímat roušku nebo respirátor, tak potom žádná další opatření nejsou v podstatě potřeba a z krize se dostaneme? Nebo to chápu špatně?“ okomentoval současné nařízení na Twitteru předseda Senátu Miloš Vystrčil.

K zákazu nedělního prodeje se na sociálních sítích vyjádřil i prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR Tomáš Prouza. „Naprosto respektujeme snahu vlády k zamezení šíření onemocnění, ale je pro nás překvapením, že vláda volí kroky, které mohou mít opačný efekt,“ uvedl na svém Twitteru Prouza. Podle něj aktuální opatření zvyšují rizika jak pro zákazníky, tak pro zaměstnance obchodů, zejména pro pokladní.