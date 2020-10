Moderátor tepal šéfa lékařů, vrátil mu to další host. Nova se omluvila

„Lékaři padají na hubu a lidé si chodí kupovat biomrkev. To jste myslel jak?“ požádal na úvod Suchoň Kubka o vysvětlení jeho výroku.

Kubek osvětlil svá slova s odkazem na stále se zvyšující čísla zemřelých v souvislosti s koronavirem. Chce, aby lidé vzali na vědomí, že všem hrozí skutečně vážná epidemie a začali se podle toho chovat.

Suchoň vzápětí začal na svého hosta dorážet a často ho po svých dotazech nepustil ke slovu.

„V neděli byl slunečný den, jestli narážíte na ten trh na náplavce, bylo sluníčko. I sám pan premiér na svých sociálních sítích vyzýval, pojďte ven, protože vitamín sluníčkový je to nejlepší. A vy pak vytváříte pocit, že ten, kdo si koupí biomrkev na trhu, byť dodržel všechna opatření, může za to, že jsou přeplněné nemocnice a umírají lidé. Mně to trošku připomíná to vyjádření z jara, kdy někdo řekl, že sem covid zavlekli lyžaři,“ řekl moderátor v jednom ze svých monologů.



Kubek jeho slova označil za bohapustou demagogii. „Vaše slova jsou bohapustá demagogie a mě velmi mrzí, že stávající kritickou situaci takto zlehčujete,“ reagoval prezident ČLK.

Oba muži přitom měli na mysli na víkendové farmářské trhy, kterých se i přes doporučená opatření zúčastnily stovky lidí.

Pořadatelé ještě před zahájením akce lidi nabádali, aby dodržovali nařízená opatření, jako je nákup ve dvou, využívání dezinfekce či zákaz shlukování. Podle Kubka se ale lidé podle nařízení nechovali.

Skoro se mi nechce odpovídat, reagoval další host

Na rozhovor reagoval vzápětí v živém vysílání další host - imunolog Václav Hořejší. Ještě, než odpověděl na jemu položenou otázku, označil moderátorovo chování za nevhodné. „To bylo skutečně neuvěřitelné a skoro se mi nechce odpovídat,“ začal Hořejší.

Se slovy prezidenta České lékařské komory souhlasil.

„To, co on říkal, je hrozně důležité. Vždyť jste to viděl na záběrech, které jste vysílali, jak to vypadalo na těch farmářských trzích. To vůbec nebyla dodržená ta bezpečnostní opatření,“ rozčílil se ve vysílání Hořejší.



Za formu a obsah rozhovoru se později moderátor Petr Suchoň omluvil. Situaci prý emocionálně nezvládl a nechal na sebe dolehnout tíhu vývoje epidemie koronaviru v České republice.

„Vedení rozhovoru jsem po všech stránkách, a zejména pak emocionálně, nezvládl. ...Moderátor hlavní zpravodajské relace musí být za všech okolností nestranný a rozhodně se nemůže nechat ovládnout emocemi tak, jako se to stalo mně. Panu prezidentu Kubkovi jsem se omluvil alespoň telefonicky a vážím si toho, že mou omluvu přijal. A teď se jemu, i vám, omlouvám veřejně,“ reagoval Suchoň.

Jde o selhání moderátora, reagovala televize

K situaci se vyjádřilo také vedení televize. Podle ředitele zpravodajství a publicistiky TV Nova Kamila Housky šlo o moderátorovo selhání, z jeho chování vyvodí důsledky.

„Jde o selhání moderátora, který nedodržel základní novinářská pravidla. Budou z toho vyvozeny důsledky. Jménem redakce zpravodajství se za tuto politováníhodnou věc panu Kubkovi i všem divákům omlouvám,“ uvedl Houska.