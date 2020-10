Farmářské trhy jedou bez omezení, na pražské náplavce se sešly davy lidí

Dnes potkáte na trhu i tuto milou posilu. Chceme pro vás trhy co nejbezpečnější, proto jsou tu teď naši studenti, kteří vás upozorní na nedodržování nařízení.

Děkujeme. Chápeme, že se to někomu nemusí líbit, ale my se ze všech sil snažíme trhy zachovat. Prosíme, pomozte nám.