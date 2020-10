Školy zůstanou zavřené, lockdown nemá ve vládě většinu, říká Hamáček

„Ano, situace je špatná a školy budou ještě několik týdnů zavřené...,“ reagoval Hamáček na Twitteru na poznámku poslance ODS, člena sněmovního školského výboru a primátora Plzně Martina Baxy.

Ten na Twitteru kritizoval, že vláda informaci o tom, zda a kdy budou děti chodit do škol, odbyla tím, že se snad rozhodne na konci týdne.

„Ať vláda jasně řekne: situace je špatná, školy budou třeba ještě x týdnů zavřené. Lepší říkat i nepříjemnou pravdu, než mlžit,“ uvedl Baxa.

Jan Hamáček @jhamacek @MartinBaxa2 @ODScz ano, situace je špatná a školy budou ještě několik týdnů zavřené... oblíbit odpovědět

Čísla vývoje nákazy jsou nepříznivá, řekl na tiskové konferenci po pondělním jednání vlády ministr zdravotnictví Roman Prymula. Ve hře je například varianta, že by se do škol vrátili žáci prvních a druhých tříd.

Finální rozhodnutí chce také ministr školství Robert Plaga. Ten v úterý na Twitteru uvedl, že chce, aby Prymula své epidemiologické rozhodnutí o (ne)návratu žáků 1. stupně oznámí nejpozději v úterý večer. „Není na co čekat, školy, rodiče i děti potřebují vědět, jak to bude,“ uvedl.

Robert Plaga @RobertPlaga Na včerejší vládě jsem opakovaně vyzval @profesorPrymula, ať své epid. rozhodnutí o (ne)návratu 1. stupně ZŠ oznámí nejpozději v útery večer (po aktualizaci dat o vývoji epidemie k 18:00). Situace není dobrá, není na co čekat, školy, rodiče i děti potřebují vědět, jak to bude. oblíbit odpovědět

Všechny školy s výjimkou mateřských a speciálních jsou od 14. října zavřené a přešly na povinné distanční vzdělávání. Opatření má trvat zatím do 2. listopadu. Prymula původně slíbil, že první stupeň základních škol se pak bezpodmínečně vrátí do lavic. Později ale připustil, že kvůli nelepšící se situaci nebude možné to dodržet. Návrat do ostatních škol podmínil Prymula už dříve slábnutím epidemie.

V pondělí ministr uvedl, že problematika částečného znovuotevření škol je v současnosti nejcitlivější.

„Situace je opravdu nepříznivá a ukáže se na sklonku tohoto týdne, jestli budeme schopni pustit první stupeň. Zatím čísla opravdu příznivá nejsou. Uvažujeme i o variantě, že by byl třeba jen první, druhý ročník. Rozhodne se na základě dat a ta v tuhle chvíli nepříznivá jsou,“ řekl.

Už na jaře vláda kvůli koronaviru zavřela školy 11. března. Na rozdíl od současnosti nebyla výuka na dálku povinná. Školy se začaly postupně v omezeném režimu otevírat v květnu a červnu, ale část dětí se až do konce školního roku učila z domova.

Do nového školního roku stát vstupoval s tím, že se školy budou zavírat nanejvýš lokálně podle situace v jednotlivých regionech a podílu nakažených v jednotlivých školách.

Pro lockdown není shoda

Vicepremiér Hamáček na Twitteru také reagoval na dotaz, proč vláda kvůli současné situaci nevyhlásí tzv. lockdown jako v Izraeli, tedy celoplošnou uzávěru života v zemi. „Protože pro to není ve vládě shoda,“ uvedl Hamáček.

Ministr a šéf Ústředního krizového štábu už přitom před dvěma týdny lockdown v Izraeli připomněl, když komentoval alarmující růst počtu nakažených v Česku.

„Krizový štáb pracuje na vytváření záložních lůžkových kapacit. Počet nově infikovaných je alarmující a je otázka, zda je současný vývoj zvladatelný již platnými či navrhovanými opatřeními, nebo zda již nastal čas pro radikální řešení po vzoru Izraele,“ reagoval 10. října Hamáček.

