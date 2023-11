Influencerka svolí k sexu, jen když za ni muž utratí tisíce dolarů

Jakmile za ni muž na prvním rande neutratí v přepočtu zhruba čtyřicet tisíc korun, nehodlá s ním jít na další schůzku. Podle influencerky si rande v rychlém občerstvení nebo u párku v rohlíku mohou dávat teenageři, kterým nejde o hledání partnera, se kterým by založili rodinu.

„Jsem fér. Říkám to na rovinu. Na nic si nehraji a jsem přímá. Dost se mi tím ulehčil život. Mám jasné priority a plány do budoucna. Tak to je a neskrývám to,“ uvedla pro Dailystar.

Pravidlo „dokonalého muže“ jí vnukla kamarádka, kterou potkala v San Francisku. Právě ta nejde na rande s mužem, který ji nevezme do luxusní restaurace a nezaplatí za několikachodové menu a drahé šampaňské v přepočtu desetitisíce korun.

„Navíc si nemyslím, že je sex hned na prvním rande dobrý nápad. Myslím, že s tím by si člověk měl počkat. Někdy po druhém rande zjistíte, že si nemáte co říct. Není kam spěchat,“ doplnila s tím, že útrata za luxusní večeři také není automaticky zárukou, že bude mít s daným mužem sex. „Chci každého dobře poznat. Nejde mi o flirt, toužím po vztahu, který bude trvat navždy,“ dodala.