Sex jako z filmu? Místo salvy vzrušení vás spíš čeká pořádný trapas

Známe to všichni, po nějakém čase k tomu sklouzne většina párů: První měsíce se vezete na lodi bouřlivého milostného experimentování. Postupem času ale zjistíte, co vám přináší největší potěšení, a nenápadně vplujete do klidnějších zátok, kde se jen tak příjemně houpete na vlnkách.

Jenomže po určité době možná zjistíte, že tu tolik příjemnou, klidnou důvěrnost vystřídal stereotyp a váš intimní život uvízl kdesi v bahnitých mělčinách. Jedna, maximálně dvě oblíbené polohy, při kterých se (v tom lepším případě) oba uspokojíte a jdete spát.

Chtělo by to nějaké vzrušení, něco nového, říkáte si možná. A pak vidíte film, kde si to milenci „rozdávají“ v tak rajcovních pozicích, že vás jen při pomyšlení na ně začíná vzrušením šimrat v břiše. Tak proč to také nevyzkoušet? Někdy to může být dobrý nápad. Ale nalijme si čistého vína… co vypadá skvěle na plátně, je totiž dost často v reálu takový „opruz“, že vás spíš než salvy vášně čeká akorát tak pěkný trapas. A tím chuť na jakékoli experimentování skončí. Čemu se tedy raději vyhnout?