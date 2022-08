Odhalte tajemství ženského orgasmu. Může vám to zlepšit sexuální prožitek

Slastný pocit trvající několik sekund, při kterém probíhá v těle hormonální bouře, může mít řadu příznivých účinků, ať už fyzických či psychických. Orgasmus zlepšuje náladu, napomáhá kvalitnímu spánku, a dokonce i tlumí bolest a snižuje stres.

Bohužel ne všechny ženy si ho v životě užívají. Podle odborníků vyvrcholení nikdy neprožilo téměř 10 procent ženské populace. Přílišné trápení ovšem není zapotřebí. I bez orgasmu si lze sex užít.

„Některé ženy, když zjistí, že v tom nejsou samy, uklidní je to. Cílem sexu nemusí být orgasmus, je to až taková třešinka na dortu, která tam buď je, nebo není. Ale nemělo by to být to jediné, za čím se ženeme, a tlačit na výkon,“ říká sexuoložka Petra Vrzáčková.

A zároveň přiznává, že v její ordinaci se často ocitají ženy, které přicházejí s tím, že mají poruchu orgasmu. Když však začnou společně pozadí potíží rozplétat, vyjde najevo, že ve skutečnosti nejde o poruchu. Často jde jen o nedostatečnou stimulaci anebo podlehnutí mýtu. Třeba že správný orgasmus je jen ten při souloži.

Co jste o orgasmu možná nevěděli Existuje Mezinárodní den ženského orgasmu. Připadá na 8. srpna a vznikl v Brazílii.

Celoživotně anorgastických žen je okolo deseti procent a zhruba třetina žen nedosahuje orgasmu pravidelně, mnohé z nich spíše výjimečně.

U žen trvá orgasmus déle než u mužů.

Orgasmu můžete dosáhnout i ve spánku.

Při orgasmu se vylučují hormony štěstí endorfiny, za euforii mohou také hormony lásky, serotonin a dopamin.

„Taková žena se pak může cítit nedostatečná jen proto, že nemá ty správné informace,“ podotýká odbornice na sexualitu.

Dva typy orgasmu

Základními typy ženského orgasmu jsou vaginální nebo klitoridální. Při tom prvním přichází vyvrcholení při samotném sexu, ten druhý je závislý na dráždění klitorisu. A právě ten prožívá podle sexuologů naprostá většina žen.

Pak jsou tu však také další důležité erotogenní zóny. A podle toho, jaká cesta k orgasmu vede, se může lišit i jeho samotné prožívání. Navíc každá žena prožívá orgasmus jinak, a dokonce i stejná žena může mít v různých situacích odlišné prožitky.

„Můžu mít v pondělí orgasmus takový a ve středu zase jiný, neprobíhá to vždy stejně. Existují ženy, které mají téměř vždy opakovaný orgasmus, a potom jsou takové, které ho mají opakovaně třeba jednou za měsíc. Vše záleží i na celém rozpoložení těla, atmosféře, jaký měla žena předtím den, jak je spokojená, uvolněná, kolik mají partneři času, jakou techniku používají. Jiné to bude, když se zaměří jenom na klitoris, nebo jen na bradavky, na dráždění v hloubce pochvy anebo v konečníku. Podle toho může být i charakter orgasmu vždy odlišný,“ popisuje sexuoložka Vrzáčková.

A jak dlouho taková slast u žen trvá? Podle sexuologa Petra Weisse je délka orgasmu u něžného pohlaví delší než u mužů. „Ženy mají orgasmus 16 sekund až více než minutu, více než čtvrtina je navíc multiorgasmických, což je u mužů spíš velkou raritou,“ uvedl pro iDNES.cz sexuolog.

Naslouchejte svému tělu

Výsledky studie publikované v odborném časopisu Journal of the American Medical Association (JAMA) uvádějí, že asi třetina ženské populace má s dosažením orgasmu nějaké potíže.

Jestliže mezi ně patříte také, je důležité v první řadě naslouchat řeči svého těla, zjistit, jak funguje, co jej vzrušuje, jaké sexuální fantazie či aktivity ve vašich představách vzbuzují touhu, na jaké doteky tělo reaguje.

„Je dobré vědět, co mě vzruší a to při sexu používat, protože tím snáz orgasmu dosáhnu. Víme, že právě mozek hraje důležitou roli,“ dodává lékařka Petra Vrzáčková.

Pokud si nevíte rady s dosažením orgasmu, můžete vyzkoušet i zaručené způsoby, které vám k vyvrcholení pomohou.