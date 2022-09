Chci vidět věci z té lepší stránky, říká Tereza Maxová

Poprvé jste se k charitě dostala v New Yorku, kam jste po revoluci odjela pracovat. V čem konkrétně spočívala?

Nejběžnější formou byly dopisy organizací s žádostí o příspěvek, které lidem chodily poštou, a ti pak posílali peníze, pořádaly se i charitativní večeře. Na začátku devadesátých let došlo k rozšíření nemoci AIDS, která, bohužel, postihla i lidi z módního průmyslu. S chorobou zápasil i přítel známého rakouského vizážisty Geryho Keszlera. Tehdy se o této nemoci ve veřejném prostoru moc nemluvilo, proto v rodné Vídni uspořádal první charitativní přehlídku. Bylo to v roce 1992 a zastřešil ji návrhář Thierry Mugler. Předváděla jsem tam spolu s Naomi Campbell nebo Claudií Schiffer. Bylo to vůbec poprvé, co známé modelky pracovaly bez nároku na honorář. Později se z Life Ball stala velká akce, kterou podpořili i Elizabeth Taylor, Bill Clinton nebo Elton John.

Vzory, také místo, kam člověk patří, mít někoho pro sebe, to dětem v ústavu hodně chybí.