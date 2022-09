Získejte zdarma unikátní známky k 25. výročí Nadace Terezy Maxové dětem

Akce Teribear hýbe Prahou startuje 12. září 2022. Tradiční sportovně-charitativní akce Nadace Terezy Maxové se koná na vytyčeném okruhu v Letenských sadech a můžete nonstop, tj. v kteroukoli denní či noční hodinu, od pondělí 12. září do neděle 18. září 2022 ujít či uběhnout co nejvíce kilometrů. Teribear je určený všem, kteří chtějí pohybem pomoci znevýhodněným dětem. Za každý kilometr chůze či běhu přispějí partneři nadace 25 korun do společné kasy. Přihlásit se můžete zde.