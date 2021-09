Kde berou energii pořád pomáhat? Zeptáme se v Rozstřelu Terezy Maxové

Pozvání do studia přijaly obě dámy také pro to, aby přiblížily právě probíhající 7. ročník charitativního happeningu Nadace Terezy Maxové dětem Hýbejte se s TERIBEARem. Akce Hýbejte se s Teribearem odstartovala. Pomozte dětem, které neměly štěstí.

Akce je i letos vzhledem k epidemické situaci virtuální a pomáhat lze nejen chůzí a během, ale i na kole. Jak Hýbejte se s TERIBEARem vlastně funguje? Kam jdou vybrané peníze? Jaké jsou osudy dětí, kterým Nadace Terezy Maxové pomáhá? Na to se obou zeptá ve studiu moderátorka Rozstřelu Elen Černá. Dojde i na to, jak proběhly oslavy jubilea Terezy Maxové, o čem je právě dokončená vzpomínková kniha Tereza, či jak se nadace chystá oslavit 25 let svého úspěšného působení.