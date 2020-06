Žena opustila pět dětí a vezme si nevlastního syna. Je s ním těhotná

„Už jsem měla dost schovávání a tajností. S manželem jsem se rozvedla, protože jsme chtěli s mým partnerem miminko. A nyní se bereme, protože jsem v očekávání,“ uváděla věci na pravou míru v jednou ze svých příspěvků na Instagramu, jak uvedl server Daily Mail.

Marina po rozvodu opustila pět dětí, které přijala za své během vztahu s bývalým manželem. Vychovávala je od malička a děti na ni byly zvyklé, přesto dala přednost lásce s mladším nevlastním synem a rodinu opustila. Nyní si chce vybudovat vlastní rodinu a těší se na narození miminka, které si prý velmi přála.

„Nikdy nevíte, jakým směrem vás osud zavane. Proto prosím neodsuzujte chování ostatních, může se vám stát něco podobného,“ myslí si žena, která má na sociální síti téměř půl milionu fanoušků a díky jejímu neobvyklému životnímu příběhu zvědavci každým dnem přibývají.

Marina uvažuje nad tím, že by si některé z nevlastních dětí vzala k sobě. Jde o sourozence jejího současného partnera, se kterým čeká miminko. Není jisté, zda s tím bude souhlasit její manžel i příslušné úřady. Děti k nim budou jezdit alespoň občas, aby viděly svého staršího bratra. Navíc se těší, že se jim narodí jejich synovec nebo neteř. Že bude jejich matkou žena, která je vychovávala a byla jejich nevlastní matkou, neřeší.

„Našla se velká spousta lidí, kteří mi začali posílat nenávistné komentáře a moje chování odsuzují. To je daň za to, že jsem k nim byla upřímná. Pro mě je důležitější, že jsem spokojená. Nechtěla jsem si ničit život a dělat to, co jsem si nepřála,“ doplnila influencerka, která na svém profilu bude dokumentovat i celý průběh těhotenství a porodu.