I do moře jdu v osušce, s nahotou mám velký problém, říká Tereza Brodská

Právě jsi přišla ze zkoušky. Po jak dlouhé době se vrátíš na divadelní prkna?

Po dvaadvaceti letech. V mezičase jsem si dala takový punk, hru Natálie Kocábové v Rock café, ale to se asi nedá považovat za normální divadlo. Takže dvaadvacet let. A naposledy to byl stejně jako teď Ungelt.

Jaký je návrat?

Zkoušíme každý den, od deseti do dvou. Já jsem tam od půl desáté, znáš mě. Takže ostatní už taky chodí dřív, asi je jim hloupé nechat mě tam samotnou. Hrajeme to jen ve dvou s Jitkou Smutnou, skoro dvě hodiny souvislého textu. Takže si nemůžu ani na chvilku oddechnout, přesměrovat pozornost jinam, popřemýšlet, co uvařím… Nic z toho. Jsem pěkně unavená.

Ale baví tě to.

Baví. My jsme tu hru moc hezky seškrtali.