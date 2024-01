Hnát vše přes hlavu a řešit rozumem je nebezpečné, říká režisérka Kopáčová

Nový seriál České televize Smysl pro tumor je adaptací belgického originálu a zároveň vaší první režií podle zahraniční předlohy. Jaká to byla práce?

Upřímně, hrozná, už bych to dělat nechtěla. (smích) Mít za předobraz seriál, který je formálně překvapivý a sbíral ceny po Evropě, je samozřejmě nevděčné. Úplně kopírovat nemůžete, a i kdyby to šlo, některé mé tvůrčí duše v týmu by to zabilo. Zároveň je však nesmysl hledat úplně jinou formu, zbořit něco, co funguje. Takže jsem se snažila inspirovat tím funkčním, ale hledat i svou vlastní cestu, se svými herci. Nakonec je naše verze překvapivě jiná. Ovšem když máte pořád v hlavě předobraz, je to těžké.

Je vždy zajímavé vstoupit do žánrů, jež mi nejsou úplně vlastní, a pojmout je po svém. I proto, že to po klukovsku tak docela neumím. Ostatně proto si mě televize na tyhle žánry najímají.