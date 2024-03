Temná energie v pankrácké sekyrárně. Badatel o bestiích i českých kanibalech

Protože jsme spolu před časem pracovali v televizní redakci, v rozhovoru si tykáme.

Jak tě vlastně napadlo, že se začneš věnovat krimi pomníčkům nebo starším kriminálním případům, jež jsou zahaleny tajemstvím?

Začal jsem s tím zhruba před deseti lety, kdy jsem jako reportér točil pro pořad Očima Josefa Klímy. Pepa Klíma dělal velké kauzy a já jsem se začal věnovat nevyřešeným případům. Z každého natáčení mně pak zbyly stovky stran vyšetřovacího spisu a spousta různých zajímavých podrobností, které se do sedmiminutové reportáže nevešly. A tak mě napadlo, že když to přijde zajímavé mně, mohlo by to přijít zajímavé ještě někomu dalšímu, a v roce 2018 jsem napsal knížku Největší záhady kriminalistiky.