Stres a důležitost režírování mě vlastně rajcují, připouští Tereza Kopáčová

Fajn pocit, že to mám být zrovna já, kdo věci řídí, říká pro magazín Ona Dnes o své práci Tereza Kopáčová. Sklon režírovat lidi má prý už od čtyř let. A i když je to poměrně stresující povolání, přiznává, že má pro ni jakýsi skrytý rajc. Na obrazovky právě míří seriál ze školského prostředí Ochránce, jehož šest dílů režírovala.