Role kluka s rakovinou mě potrápila, o diagnóze se mi zdál sen, líčí Březina

Jaké bylo hrát v seriálu těžce nemocného? Převažoval přístup, že jde jen o práci, nebo se objevil pocit stísněnosti, strachu?

Nedělalo mi to problém. Bral jsem to jako hereckou práci, ale když jsme točili přímo na onkologickém a radiačním oddělení hradecké nemocnice, začal jsem přemýšlet nad tím, jaké to je jít tam doopravdy. Protože my jsme si na to jen hráli. Ale jaké to je, když se jdete skutečně léčit? Když vás ozařují? Jakmile mi dali masku na obličej a přikurtovali, abych se nemohl hýbat, nebylo to nic příjemného.

Že mě rodiče viděli v seriálu s rakovinou? Přišlo mi mnohem horší, že je tam dost intimních scén. Dívat se s mámou na to, jak jsem s někým v posteli, je vážně divné.