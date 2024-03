Točí se Studna, šestidílná verze jednoho z 30 případů majora Zemana

Případ je známý, málo se však ví, co tragédii ve středočeských Vonoklasech předcházelo a jaké byly pohnutky aktérů. Celý příběh rodiny Jelínkových shrne v šesti epizodách scénář Mira Šifry a Kristiny Májové, trio otce, matky a syna hrají David Švehlík, Johana Matoušková a Filip Červenka.

„I po padesáti letech je příběh Studny živý. Proto pro nás bylo důležité projít si všechny materiály o rodině, která velkou část života prožila v izolaci. Aby příběh byl co nejkomplexnější a nejvěrnější, vyprávíme od začátku, kdy se příští manželé do sebe zamilovali,“ popisuje Šifra jejich setkání na vesnické tancovačce v roce 1932.

Ve Vonoklasech bydlí kreativní producent Voyo Michal Prokeš, který zpovídal pamětníky. „Jelínkovi bydleli na okraji vsi. Nechodili do hospody, neúčastnili se obecních akcí. Všichni o nich mluví jako o podivínech, rodině uzavřené do sebe. To však muselo být něčím způsobeno, což mě nejvíce lákalo,“ přiznal.

Manžele Jelínkovy hrají David Švehlík a Johana Matoušková, která musí svou hrdinku obsáhnout od jejích osmnácti do padesáti let. Představitel jejich syna Filip Červenka tu dostal první velkou roli: „Moc jsem o ni stál, v životě jsem žádnému projektu nevěnoval tak intenzivní přípravu.“

Další postavy ztvární Marian Mitaš, Hana Vagnerová, Jakub Prachař, Alena Doláková, Jiří Šimek či Simona Lewandowska. Točit se bude do června, premiéra se plánuje na příští rok.