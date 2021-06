Jak zvládnout puberťáka: 11 tipů, jak to ustát aneb výchova končí

Přináší s sebou změny, nezvyklé situace, a někdy i bezmoc rodičů. Najednou jste ti trapní, za které se vaše milované dítě i stydí. „Po klidovém období mladšího školního věku je to pro mnohé rodiče šok. Obzvlášť když rodič chce právě to spokojené dítě, a ono se zavírá do pokoje, skoro nemluví, nosí jednu mikinu nebo černé oblečení, zatemňuje okna, pouští si depresivní hudbu a nic se mu nechce,“ popisuje Iva Kyselá z Akademie rodičovství.

Výchova v době puberty skončila. Místo ní nastoupilo další důležité období – upevňování vztahu s dítětem.