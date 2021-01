Když vám teriér puberťák utíká do hospody, ohlídá ho GPS na obojku

Wheaten teriéři jsou asi nejpřátelštější z teriérů, pořád to jsou ale psi s vlastní hlavou. Kterou umí svým majitelům pěkně zamotat.

Nejinak dopadl pan Jiří z obřího pražského sídliště na Proseku, který si štěně tohoto teriéra vybral jako psího společníka na důchod. Volba to vůbec není špatná, tito teriéři jsou v podstatě ideální rodinní a povahově zlatí psi, dokonce se hodí i do rodin s dětmi. Potřebují ale pevnou ruku a důslednost. A to pan Jiří přestal zvládat, obzvlášť při pobytu na chatě.

Dandy není jeho první pes, přesto se kvůli obavám o parťáka, který mu na chatě utíká do skal, do místní hospody i do kempu, obrátil v rámci pořadu České televize Kočka není pes na psího psychologa Rudolfa Desenského.

Dandy je podle odborníka na psí duši jednoduše pubertální a nevybouřený pes, který neposlouchá povely svého pána prostě proto, že nemusí.

V první řadě Ruda majiteli poradí, aby Dandymu pořídil širší a pevnější obojek a lepší vodítko, kterým bude moci pubertálního psa správně ovládat. To se sice panu Jiřímu zpočátku moc nezdá, nakonec ale uzná, že to praktický smysl opravdu má.

Současně by měl ustoupit od přísného tónu, kterému ho naučili na cvičáku, protože Dandy se ho pak jednoduše bojí, proto neposlouchá. A musí být ve svých požadavcích důsledný, jinak toho s teriérem moc nepořídí.

Ruda učí majitele teriéřího puberťáka Dandyho spolehlivé přivolání, aby se jeho psímu parťákovi nic nestalo.

Ruda mu vysvětluje, že za naprosto zásadní považuje spolehlivě fungující přivolání psa: „Přivolání vnímám jako bezpečnostní prvek z toho důvodu, aby se mu nic nestalo. Vemte to, že půjdete po ulici, na druhém chodníku půjde někdo se psem, se kterým se chce vítat, a rozeběhne se. Tak je dobré, když bude mít přivolání na první povel dřív, než ho přejede auto.“

Což je také hlavní důvod, proč pan Jiří jeho odbornou pomoc vyhledal. Jak ho Ruda přivolání Dandyho učil, najdete na našem úvodním videu. Česká televize premiéru tohoto dílu pořadu Kočka není pes odvysílala v sobotu 23. ledna 2020, najdete ho ovšem i online v archivu České televize.