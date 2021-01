Změnit lze i osmiletého psa, který pokousal dva lidi a útočí i v rodině

Zoufalá rodina ze středočeské Loděnice došla s osmiletým křížencem Rexem do bodu, kdy si absolutně nevěděla rady, přestože to byl jejich už pátý pes. Dospívající syn a dcera už vzdali, že by se s ním někdy mohli normálně pomazlit a hrát si, jako když byl štěně. Vrčel a vyjížděl na ně.

„Ustupujeme mu, respektujeme jeho povahu,“ konstatovali pouze jejich rodiče, manželé středního věku. Na procházku s nimi Rex chodil jedině na vodítku a s náhubkem, nikoho cizího by na něj nenechali sáhnout.

Tehdy se přihlásili do pořadu Kočka není pes (ČT jejich příběh odvysílala ve druhém díle aktuální premiérové páté řady) a dostali se do rukou Rudolfa Desenského. Ten zprvu nedával změnám u osmiletého psa moc velkou šanci. Ale brzy zjistil, že jde o zvíře, které nemá nastavena vůbec žádná pravidla, což byla v tomto případě výhoda. A bylo načase s nimi začít.

Rodina působící společně na jednoho psa totiž musí sjednotit styl výchovy a mít jasno v tom, co dělá. Pes pozná, pokud jsou ohledně jeho výchovy v rodině dohady. A Rexovi se podařilo své majitele od jejich vlastních dětí doslova separovat. A manipuloval s nimi dle libosti.

Vůbec mu totiž nebyli schopni dát najevo, že je jeho chování nepřípustné. A Rexovi se zalíbilo, že stačí vycenit zuby a nahání strach. Začal svému okolí výhrůžkami a agresivními výpady nastavovat vlastní pravidla.

Větší jistotou je pes s rodokmenem. A důsledná výchova

Pes z útulku je vždycky tak trochu sázka do loterie. Nejde jen o jeho minulost a to, co zažil, než se k vám dostal. Neznáte jeho rodiče a nevíte, co dostal do vínku spolu s geny. Ideální je dopředu znát povahové rysy vybraného plemene a zajet se na štěně podívat do jeho přirozeného prostředí, kde uvidíte a zažijete i jeho rodiče.

Tolik teorie. V Loděnici už ale osm let mají Rexe, jenž funguje jako nedotknutelný mazlíček a chráněnec rodičů a postrach všech ostatních. Jak z něj udělat opravdu rodinného psa, jak pro členy rodiny, tak i pro jeho nejbližší okolí? Pošťačku, sousedy, lidi na procházce?

„Je potřeba nastavit mu pravidla, sjednotit je pro všechny členy rodiny, a být důsledný. Pokud je v rodině někdo, kdo toho není schopen, odstavte ho od výchovy,“ radí Desenský. Rexe pak rodině doporučuje podrobit socializaci přes řízený kontakt a hned jim také předvede, jak by to mělo vypadat, podívejte se na úvodní video.

A jeho rady zafungovaly, protože zoufalá rodina do Rexovy proměny dala opravdu všechno. Když se u nich za pouhý měsíc Desenský objevil i se svými psími chůvičkami, z Rexe byl úplně jiný pes.

V tomto případě tedy padly Desenského rady na úrodnou půdu a rodině Rexe se podařilo po osmi letech změnit přístup a konečně mu začít nastavovat vlastní pravidla, aby z něj byl skutečný rodinný pes.

Odměnou jim je, že už nebudou muset mít neustálý strach, co kdy komu zase provede. I Rex nakonec ochotně a rád pochopí, že být psem respektujícím pravidla a milovaným celou rodinou, se vyplatí.