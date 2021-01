Když štěně k dítěti vyberete správně, může to fungovat, říká psí psycholog

Není to samozřejmost, protože ne každé dítě pes dlouhodobě baví, i když si ho na rodičích vybrečí. „Ale tady to zrovna vidím jako pozitivní,“ konstatoval už při předloňské návštěvě u Sofie a její pětiměsíční štěněčí kamarádky ve Velké Chuchli Desenský. A to přesto, že roztomilá štěně svou paničku vůbec neposlouchalo a navíc pojídalo vlastní výkaly.

Na videu se můžete podívat, jak jednoduše se už tehdy Sofie naučila trénovat pětiměsíční Gigi na podání packy. Samozřejmě metodou pozitivní motivace. Stejně tak jí psí psycholog vysvětlil, jak štěně přivolat, protože to je jeden z nejdůležitějších povelů pro celý psí život.

Když se Ruda se svými chůvičkami přijel za Sofií a Gigi podívat po více než roce v rámci návratů za minulými případy, bylo brzy jasné, že mezi těmito dvěma zůstalo nadšení i radost ze vzájemného kontaktu a učení. A buduje se tu silný zdravý vztah mezi citlivou fenkou a dospívající slečnou.



Rudolf Desenský vysvětluje Sofii, jak štěně trénovat. Sofie a Gigi předvádějí, co se spolu za rok naučily.

Obě mu s chutí předvedly základní povely, i to, jak spolu trénují triky, přičemž Gigi zatím samozřejmě funguje na pamlsek. Jako dospívají pes už se ovšem musí naučit i opravdu spolehlivé přivolání či přitáhnutí na vodítku, a to i bez odměny.

Sofie dostala další praktické rady, jak s Gigi dál trénovat základní povely, jako je přivolání, odložení, odeslání na místo či fungování na vodítku. I nabídku, že kdykoliv bude potřebovat s výchovou své psí kamarádky poradit, může se za Rudou zastavit.