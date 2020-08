Příběh Kláry: Manžel mě nutí stýkat se s přáteli jeho bývalé ženy

Jmenuji se Klára, je mi 32 let a před rokem jsem si vzala muže o dvacet let staršího. Jsem rozvedená a mám osmiletou dceru. Manžela jsem poznala v době, kdy byl ještě ženatý, věděla jsem to, znala jsem i jeho ženu. A rozhodně by mě nenapadlo, že bych si s ním něco začala.



Aleš je právník, znal se s rodiči mého bývalého manžela. V době, kdy jsme se poznali, jsem byla ještě vdaná, ale v manželství jsem nebyla šťastná. Můj exmanžel byl typický mamánek a bývalá tchyně mě nesnášela. Jak mohla, tak si do mě rýpla a svého syna proti mně štvala. Bohužel jsme se stýkali dost často, exmanžel musel rodiče navštěvovat alespoň dvakrát týdně a já s dcerou musela být u toho, i když bylo jasné, že maminka chce vidět hlavně svého synáčka, snacha s vnučkou ji nijak nezajímaly.

Mí bývalí tchánovci byli dost snobi, neustále museli dávat najevo, co všechno si můžou dovolit, zakládali si na honosných oslavách narozenin, aby se mohli před ostatními lidmi předvádět. Na jednu takovou pozvali i Aleše, tchán se s ním znal již několik let, Aleš mu kdysi pomáhal řešit nějaké právní problémy. My dva se poznali za dost nepříjemné situace, tchyně, jak bylo jejím zvykem, dávala všem okolo najevo, jak se její syn špatně oženil, jakou si vzal nicku. A manžel, ten mlčel a nechal mě urážet.

Aleš pak na odchodu za mnou přišel a nabídl mi, že kdybych někdy potřebovala pomocnou ruku, ať se na něj obrátím. Už tenkrát vytušil, že moje manželství spěje ke konci. Neuběhl ani rok a já ho kontaktovala, doporučil mi svou dobrou známou, právničku, která mě pak u rozvodu zastupovala. S Alešem jsme se pak sešli, abych mu poděkovala a on se mi svěřil, že i jeho manželství brzy skončí, prý se se ženou natolik odcizili, že už spolu nemohou být ani v jedné místnosti.

Rozvedli jsme se oba

S Alešem jsme si od začátku rozuměli, začali jsme se stýkat, on se mezitím rozvedl a my dva cítili, že chceme být spolu. Po víc jak roce mě požádal o ruku. Bylo mi s ním dobře, měla jsem v něm oporu, je pravým opakem mého exmanžela. Je sice o dost starší, ale já ten věkový rozdíl nijak necítím. Navíc vypadá moc dobře, zakládá si na svém vzhledu, pravidelně sportuje, takže vypadá mnohem mladší.

Konečně jsem šťastná a stejně tak moje dcera, s manželem si moc rozumí, jeho děti jsou už dávno dospělé a on si prý teď vynahrazuje to, o co se svými dětmi přišel. Bývalý manžel, stejně tak tchyně s tchánem o ni nejeví žádný zájem, tak jsem ráda, že má mě a Aleše, funkční rodinu.

Ovšem mám jeden velký problém a tím jsou Alešovi přátelé a vlastně i jeho bývalé ženy. Jsou všichni zhruba ve věku mého muže a na mě koukají skrz prsty. Dávají mi dost okatě najevo, že mezi ně nepatřím, že jsem jen jakási „levná“ náhražka jeho bývalé ženy. Jak jsem pochopila, jsou přesvědčeni, že se manžel rozvedl kvůli mně.

Především manželky Alešových přátel mi to dávají dost okatě najevo. Některé se s ní i nadále stýkají, což kolikrát nezapomenou zdůraznit, sdělit, jak se má, co dělá a jak jim chybí, že už nemůže být na společných setkáních. No to je přeci jasné, jsem tam já.

Je mi vždycky hrozně trapně, už jsem to manželovi několikrát řekla, že si na všech těch akcích, večeřích připadám jak onuce. Muži se ke mně chovají jak k malé holce, která nemůže rozumět jejich dospělým řečem, ženy mě ignorují, případně pronášejí ironické připomínky a nikdy si nezapomenou přisadit pochvalnými řečmi o Alešově bývalce.

Aleš mi na to ale vždycky odpoví, že to moc zveličuji, mám být trpělivá, prostě si všichni musí zvyknout, že má jinou ženu. Vždyť si musí brzy všichni všimnout, jak jsem skvělá. Já mám někdy pocit, že on si v tom vyloženě libuje, chlubí se mnou a snad mu i lichotí, že jsem mnohem mladší, dala jsem mu přednost před svými vrstevníky.

Názor odbornice: Netlačte na pilu

PhDr. Magdalena Dostálová, psycholožka a psychoterapeutka Poradny pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Praha 12.

Vážená Kláro. Popisujete budování nového vztahu s Alešem. Nevznikl na zelené louce, za vámi i za vaším druhým mužem jsou předešlí partneři i děti. Tato výchozí situace nikdy nebývá úplně snadná, vyžaduje spoustu diplomacie a taktu, aby se mohla ve zdraví ustát. Věkový rozdíl mezi vámi dvěma je navíc poměrně velký, dalo by se říct až generační. Nelze proto čekat, že si budete s manželkami Alešových přátel hrát ihned do karet. Není však vyloučeno, že mezi nimi přítelkyni nakonec naleznete. Jen bych tak netlačila na pilu.

S Alešem máte pěkný vztah. Musíte se však vždy účastnit společných akcí s jeho přáteli? Budujte, co je pěkné mezi vámi dvěma. Pokud máte potřebu přizvat ke společnému času přátele, nepřehánějte to s jejich počtem (spřátelená dvojice úplně postačí).

Nechte si i čas sama pro sebe, nebo i čas ve dvojici s Alešem, ale pro změnu s přáteli z vašeho okruhu. Dejte Alešovi příležitost blýsknout se vámi třeba na právnickém plese či na jiné výjimečné oficialitě, která však nebude až zas tak častá. Každý vztah chce svůj čas. Co je nyní nové a nezvyklé (a hodno drbů nebo alespoň srovnávání), bude za čas běžné, na obzoru se objeví nové téma hovorů. Užívejte společné pěkné chvíle a nenechte si vztah znechutit. Bylo by to škoda.

