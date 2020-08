Příběh Anežky: Manžel a má nejlepší kamarádka jsou milenci. Co teď?

Markéta pro mě byla vždycky víc než moje vlastní sestra. Znám ji celý život, hrály jsme si už v době, kdy jsme ještě ani neuměly mluvit. Bydlely jsme ve stejném domě, mámy byly kamarádky a dost často si navzájem vypomáhaly s hlídáním.



Kamarádky „na život a na smrt“

Chodily jsme spolu do školky, na základku i na gympl. Až po maturitě se naše cesty na pár let rozešly, když já šla na vysokou a Majda do práce. Ovšem o pár let později jsme spolu začaly bydlet v pronájmu, zažily pár bouřlivých let. Pak jsme se obě vdaly, já porodila syna, Majda dceru. Já zůstala vdaná, ona se rozvedla. A teď asi, nevím, chce zničit moje manželství.

Markéta se vdávala dřív než já, musela, byla těhotná. Její přítel mi příliš neseděl, byl dost na ženský, ale ona se bláznivě zamilovala a doufala, že ho změní. I když jsme jí všichni říkali, že on už takový je, že by si to měla rozmyslet, trvala na svém. A to sama věděla, že byl nevěrný i jí. Tak udělala největší hloupost ve svém životě, vysadila prášky, doufala, že dítětem ho k sobě připoutá. Je fakt, že ji měl rád, a když mu řekla, že čeká dítě, postavil se k tomu čelem a domluvili svatbu. Jenže být věrný nevydržel ani do porodu. Zůstali spolu čtyři roky a pak Markéta požádala o rozvod.

V té době jsem já naopak prožívala nádherné období, chystala jsme svatbu se svým přítelem. Byl pravým opakem Majdina partnera. Zamilovaný, na rukou by mě nosil, chtěl být neustále se mnou, až mi to bylo někdy i nepříjemné, že je na mně tak závislý. Ale časem, když přešla ta úplně největší zamilovanost, ho to naštěstí přešlo. Trávili jsme spolu hodně času, bylo nám spolu fajn, měli jsme se hodně rádi a po roce a půl jsme si řekli, že se vezmeme. Nemuseli jsme, ale než ke svatbě došlo, byla jsem už stejně těhotná.

Manžel mou kamarádku pochopitelně také znal, my dvě jsme vztahy nepřerušily, ani když už jsme měly každá svůj vlastní život s partnerem. Po Majdině rozvodu jsme se vídaly ale častěji. Zůstala sama s dcerou, bylo to pro ni hodně náročné, ke mně měla nejblíž, tak se kolikrát k nám chodila vypovídat a vybrečet.

Už rok mě oba podvádí

Manžel Markétu bral naprosto normálně, choval se k ní přátelsky, nikdy jsem mezi nimi nepocítila nějaké jiskření, flirtování. Byli přátelé, proto jsem byla v šoku, když jsem před necelým měsícem zjistila, že Markéta má s mým mužem poměr. Manžel používá především notebook, já zase stolní počítač, proto mě ani ve snu nenapadlo, že na Facebooku bude přihlášen on, ne já. Notebook zapomněl v autě, tak prostě použil můj počítač a zapomněl se odhlásit. Otevřená zpráva od Markéty mluvila naprosto jasně, byla plná něžností, narážek… Projela jsem celou jejich konverzaci a zjistila, že spolu mají poměr už skoro rok, a já si ničeho nevšimla.

Pořád tomu nemůžu uvěřit, jak mi to mohli oba udělat. Markéta sama prožila vztah s nevěrným mužem, ví, jaké to je být podváděná. Navíc jsme kamarádky celý život, to mi přece nemohla udělat. Ale mohla, teď to vím. A můj muž? Jak ten mě může podvádět? Máme spolu skvělého syna, za měsíc mu bude deset. Máme takových plánů, říkali jsme si, že prodáme byt a poohlédneme se po domku se zahradou. Jak může se mnou mluvit o budoucnosti, když mi za rohem zahýbá?

Vůbec nevím, co mám dělat. Po dobu, co o Markétě a manželovi vím, je oba pozoruji, jejich chování ke mně, ale nijak svou vinu neprojevují. Markéta se chová pořád stejně, nejlepší kámoška. Manžel je stále milý, milující, i sex máme pravidelně a celkem často. Je mi to sice trochu proti mysli, když vím, že nejsem jediná v jeho životě, ale já pořád nevím, jestli mám dát najevo, že znám pravdu. Ve skrytu duše se totiž bojím, že zůstanu sama.

Anežka

Názor odbornice: Nezůstávejte na trápení sama

PhDr. Magdalena Dostálová, psycholožka a psychoterapeutka Poradny pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Praha 12.

Vážená Anežko! Nezůstávejte na své trápení sama. Nevěra (jedná-li se tedy o nevěru) ještě nemusí znamenat konec vztahu. Signalizuje však často, že se vztahu něčeho nedostává. Co však dokáže napáchat škody, bývá reakce na odhalení nevěry. Čas na rozmyšlenou ideálně za asistence odborníka vám bude jistě k dobru. Zároveň můžete společně s psychologem – manželským a rodinným poradcem – zapátrat po tom, co byste vy sama mohla udělat pro to, abyste se aktuálně (nejen ve vztahu) cítila lépe. Návštěvu poradny následně můžete (ale nemusíte, povinnost to rozhodně není) nabídnout i svému partnerovi. Je možné, že ani on si s aktuální situací nemusí vědět rady. Máte za sebou s manželem dost pěkných let, vychováváte společně fajn syna, který potřebuje mámu i tátu. Bylo by tedy ideálně dobré, kdyby se vám oběma podařilo krizi ve vztahu využít k jeho zlepšení. Bude to sice práce, ale povede-li se, výsledek bude stát za to.

PhDr. Magdalena Dostálová