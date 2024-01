Příběh Lukáše: Přítelkyně mě citově vydírá, chyby trestá odmítáním sexu

Nejsem moc zkušený, co se týká žen. Je mi dvacet pět let a moje současná přítelkyně je moje třetí partnerka. Neměl jsem sice nikdy o zájem opačného pohlaví nouzi, ale dívky jsem si vždycky držel od těla a měl je maximálně jako kamarádky.

Může za to možná i můj problematický vztah s matkou, která je dost manipulativní a dominantní, takže přiznávám, že jsem v komunikaci s ženami dost ostražitý. S mámou to bylo tak zlé, že jsem s ní musel před lety na čas přerušit kontakt. Úplně mě energeticky vysávala. Popravdě se s ní vídám hlavně kvůli otci, který to s ní nemá zrovna lehké...

Žen mám kolem sebe stále dost. Chodil jsem na střední školu s ekonomickým zaměřením a nyní pracuji v marketingu, takže mám víc kolegyň než kolegů. A vycházíme spolu hodně dobře. Moje současná přítelkyně není z branže, poznali jsme se při sportu, konkrétně na volejbalu, kam chodím s přáteli po práci.

Je docela jiná než já. Já jsem spíš introvert, těžko se seznamuji s cizími lidmi a trvá mi, než se otevřu. Ona je taková veselá, bezprostřední a velice komunikativní. Kam přijde, tam je jí plno, přitom je atraktivní a ví o tom. Nikdy by mě ani nenapadlo, že by o mě taková dívka měla zájem, ale dá se říct, že mě sbalila ona.

Náš vztah má mouchy

Jsme spolu už skoro rok. Díky ní jsem se naučil být víc společenský, ale taky mě to někdy už dost unavuje a rád jsem chvíli taky sám. I proto, že jsme se na podzim z finančních důvodů sestěhovali a moje přítelkyně málokdy mlčí. Jinak je to vážně fajn holka, pracovitá, pořádná, je na ní spolehnutí.

Jediné, co mě hodně trápí, je její emocionalita, která se projevuje zejména v případě, že s ní v něčem nesouhlasím. Snadno se navzteká nebo rozpláče, také mi občas vyčítá věci, o kterých si ani nejsem vědom, že bych udělal něco špatného. V sexu nám to klape, aspoň většinou. Pokud ji ovšem něčím naštvu, tak se mnou klidně i týden odmítá spát s tím, že si to nezasloužím.

Je mi trapné se o tomto problému bavit s kamarády, takže nemám tušení, co s tím. Vím, že nikdy nepochopím, co se odehrává v hlavě jakékoliv ženy, ale trápí mě, že mezi námi existuje takové zbytečné napětí a nesoulad. Přitom si myslím, že dělám, co jí na očích vidím, nechodím do hospody, nepiju (příliš), neutrácím a věnuji se jí, jak to jde. Co mám podle vás dělat?

Lukáš

