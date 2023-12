Příběh Vandy: Zjistila jsem, že moje matka spí s mým ex. Je mi z ní na nic

Nejdřív se snažil z toho vykroutit, že to možná ani není jeho a podobné řeči, ale poté na něj nastoupila moje matka a nakonec pochopil, že nemá šanci se bránit. Vdávala jsem se s těhotenskými nevolnostmi, ale dobře mi nebylo ani po porodu. Můj život se smrsknul na plíny a mlíko, zatímco on si vesele pařil dál s kamarády.

Neměli jsme klasicky kde bydlet, tak jsme byli rádi, že nám naši nechali vejminek po babičce u jejich domku. Ale doma jsem se o vše musela starat sama, nebo s mým otcem, manžel se do ničeho nehrnul. Naštěstí měl aspoň práci, takže nás jakž takž uživil.

Když začala dcera chodit do školky a já do práce, naše konflikty se ještě zhoršily a já mu nakonec přišla na milenku. Nebyla asi jen jedna, ale i jedna stačila k tomu, abych ho vykopala z domu a požádala o rozvod. Ani se moc nebránil a odešel tak, jak přišel. S igelitkou a hromadou řečí.

Matka nás zradila

Já se z tohoto milostného karambolu vzpamatovávám dodnes, i když už to bude pět let. Na holku sice platí, ale není to ani na kroužky, družinu a obědy. Zbytek táhnu já s pomocí rodičů, kteří jsou super. Tedy byli.

Táta je pořád parťák a nemůžu si na něj stěžovat. Zato s mámou jsem se hrozně chytla. Zjistila jsem totiž, díky jedné všímavé sousedce, že se tajně schází s mým ex a dokonce spolu snad i spí. Když jsem na ni udeřila, snažila se zapírat, ale já ji znám moc dobře.

Je mi z ní fyzicky nevolno, nechápu, jak mě i tátu mohla takhle šíleně zradit. Ona ví ještě líp než já, co je můj bývalý za člověka, přesto jí to nebrání v tom, aby se s ním za našimi zády slézala. Dcera svého otce naživo neviděla už dlouhé měsíce, nejeví o ni zájem. Zato po její babičce jede jako slepice po flusu.

Jsem z toho zhnusená, matku už nemůžu ani vidět. Nejvíc se ale bojím, že to zjistí táta nebo se to donese mojí dcerce. To by mi utrhlo srdce. Nechci, aby se dva moji nejmilovanější lidé trápili jen proto, že jsem kdysi do baráku přivedla toho děsného a zbytečného člověka. Co teď? To opravdu netuším…

Vanda

