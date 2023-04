Příběh Milana: Milenka je těhotná a nutí mě opustit rodinu

Vždycky jsem si myslel, že jsem miláček Štěstěny. Mám fajn ženu, zdravé děti, dělám práci, která mě baví a v dnešní nelehké době si nemůžu stěžovat ani na finance.

Je mi 45 let, mé ženě o rok míň. Jsme spolu skoro čtvrt století. Poznali jsme se tenkrát na nějaké studentské akci, oba jsme studovali vysokou – já druhák ekonomky, žena byla v prváku na právech. Byla to doslova a do písmena oboustranná láska na první pohled.

Žena mého života

Od seznámení jsme se snažili každou volnou chvíli trávit spolu. Školu jsem skončil dřív než ona, začal jsem pracovat a ženu jsem další roky živil, než dostudovala a našla si práci. V kariérním žebříčku postupovala celkem rychle a dnes je velmi úspěšnou právničkou.

I já už pár let dělám, co mě naplňuje a co mě baví. Před vysokou jsem vystudoval hotelovku a vždy mě to táhlo pracovat v hotelech, v cestovním ruchu, mým velkým snem ale bylo mít vlastní restauraci, kavárnu, vinárnu…

Sen se mi splnil před několika lety, zdědil jsem nějaké peníze po tátovi, jeho přáním bylo, abych je použil právě na rozjezd vlastního podniku. Dnes už mám podniky tři, vinárnu a dvě kavárny. Podařilo se nám přežít i nelehkou dobu covidu a hosté se k nám vrátili. Nesnažím se extrémně vydělávat, je to moje srdcovka a lidé si toho váží a prakticky denně je u nás plno.

Svou ženu jsem si vzal dva roky poté, co dostudovala. Chtěli jsme mít i rodinu, ale nikam jsme nepospíchali, nicméně už máme dva kluky, 13 a 10 let. Rodina je pro mě i pro mou ženu všechno, oba jsme sice hodně pracovně vytížení, s domácností i dětmi nám občas pomáhá ženina matka či paní z agentury, ale snažíme se mít aspoň pár dní v týdnu volné večery, stejně tak aspoň dva víkendy v měsíci a věnovat se klukům.

Byl jsem s ní kvůli sexu

Ovšem před necelým rokem jsem si zadělal na současný průšvih. V naší vinárně jsme pořádali barmanský kurz a seznámil jsem se tam s dívkou, o dvacet let mladší, která mi opravdu padla do oka. Pochopitelně si toho všimla, a nakonec to dopadlo tak, že jsem ji pozval druhý den k nám do baru na skleničku. Už jsem věděl, že nepůjde jen o tu jednu skleničku, ale o něco víc, poznal jsem, že i ona o to stojí.

Stali se z nás milenci, bylo to s ní úžasné, skvělé. Své ženě jsem nikdy nebyl nevěrný a náš manželský sex byl už tak trochu, tedy dost, nudný a já najednou držel v ruce mladou holku, která to se mnou opravdu uměla. Nezamiloval jsem se, ale chtěl jsem ji neustále.

Scházeli jsme se každou možnou chvíli. Já vedle ní omládl, cítil jsem se na dvacet. Imponovalo mi i to, že na mě nikdy netlačila, neřešila, když jsem jí řekl, že se budu věnovat rodině a s ní se pár dní neuvidím.

Má žena a kluci ji nezajímali, sama mi řekla, že je jí se mnou dobře, a to jí prý stačí. Pochopitelně jsem jí nesliboval, že se rozvedu, že opustím rodinu, to jsem ani neměl v úmyslu, také mi tvrdila, že bere antikoncepci.

Jenže dnes je všechno jinak. Přítelkyně mi oznámila, že je těhotná a prý se rozhodla, že si dítě nechá a jen tak mezi řečí utrousila, že by bylo fajn, kdybych odešel od své ženy a dítě vychovával s ní.

To byl pro mě naprostý šok. Nikdy jsem to neměl v úmyslu, opustit svou ženu, rozbít rodinu. Přiznávám, jsem padouch, co si lechtal ego mladou, krásnou milenkou, ale nikdy jsem jí nic nesliboval, nikdy jsem jí neřekl, že kvůli ní opustím svou ženu.

Naopak, ona věděla, jak náš vztah beru, že jde o sex a příjemné chvíle s ní a vyhovovalo jí to. Beru to teď od ní jako podraz. Na můj dotaz, jak to vlastně je s její antikoncepcí, mi řekla, že asi zapomněla, že si to už nepamatuje. Obávám se, že to na mě nahrála. Navíc mi vrtá v hlavě červíček – je to dítě vůbec moje?

Milan

