Vášeň mezi plus a minus. Proč se protiklady přitahují a jak vrátit vztahu šťávu

Vzpomínáte na zamilované začátky? Ta opojná závrať doprovázená přílivem energie a erotickým nábojem. Chemie mezi vámi se dala krájet. Když jste se k sobě přiblížili, vzduch se až chvěl. Ten pocit, že do sebe zapadáte jako puzzle! A teď časový střih: Všímáte si věcí, které jste na partnerovi dřív neviděla. Nebo i viděla, ale nevadily vám. Jako by on ve vztahu zlenivěl, vy jste zase povrchnější. Čím dál častěji vás napadá: „Kdy a kam se nám ta hromada vášně sakra poztrácela? Co ji uhasilo?“

Potlačené emoce na straně ženy rovnají se potlačené síle na straně muže. A to se u obou rovná potlačená sexualita. Denisa Říha Palečková lektorka partnerských vztahů