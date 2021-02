Milování vás může i bavit. Šest zaručených tipů na dokonalý orgasmus

Milovat se a nedosáhnout při tom orgasmu je jako jíst palačinky bez náplně. Jsou dobré, sladké, ale to nejlepší v nich prostě chybí. Všechny víme, že do tohoto „sladkého cíle“ se nám podaří dojít jen někdy, a jsou mezi námi i ženy, kterým se to podaří opravdu jen zřídkakdy. Dobrá zpráva je, že orgasmu jsme schopné všechny, jen je třeba zjistit, proč nám to ne vždycky jde. Máme pro vás několik tipů, jak si cestu na vrchol co nejvíce usnadnit.