Svobodné matky, rozvody nebo výběr partnera: to vše v Severní Koreji neexistuje

Kdybyste se narodila v Severní Koreji, jak by vypadal váš život?

Postavení žen se v posledních letech mění k lepšímu, Kim Čong-un více než jeho otec toleruje černý trh, smějí na něm prodávat i ženy a ty začaly mít vlastní peníze, ale i tak by to nebylo nic moc. Když se v Severní Koreji narodíte, dostanete razítko do rodného listu, které vás zařadí do kasty, a podle toho se odvíjí váš další život – jestli budete chodit do školy, do jaké, ale také koho si vezmete. Každý aspekt života je tím razítkem ovlivněný.